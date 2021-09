Huawei FreeBuds Pro, true wireless con ANC al 34% di sconto

16 Settembre 2021 – 13:50

Vanno in offerta le Huawei FreeBuds Pro, le cuffie true wireless con cancellazione del rumore sono disponibili su Amazon al 34% in meno.

The post Huawei FreeBuds Pro, true wireless con ANC al 34% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico