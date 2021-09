Ecco il trailer di West Side Story di Steven Spielberg

16 Settembre 2021 – 15:04

https://www.youtube.com/watch?v=AmDwQaDovMk

I fan dei musical possono tirare un sospiro di sollievo: dopo che un cult come Cats è stato portato al cinema l’anno scorso con esiti disastrosi, ecco che arrivano le prime immagini di West Side Story adattato al grande schermo da Steven Spielberg. E il risultato, almeno dall’anticipazione fornita col primo trailer ufficiale, sembra degna della carriera del grande regista. Parliamo infatti di uno dei musical più famosi della storia, prodotto per la prima volta nel 1957 con musica di Leonard Bernstein, libretto di Arthur Laurents e Stephen Sondheim. C’era già stata una versione filmica, firmata nel 1961 Robert Wise e Jerome Robbins, ma questo nuovo progetto sembra portare tutto su un’altra scala.

Come si vede nella clip, viene riproposta la vicenda originaria ispirata liberamente al Romeo e Giulietta di William Shakespeare: siamo negli anni Cinquanta nell’Upper West Side, quartiere multietnico e operaio di New York, in cui arriva per la prima volta Maria, giovane portoricana interpretata dall’esordiente Rachel Zegler. Durante un ballo la ragazza s’innamora di un giovane americano di nome Tony, che ha il volto di Ansel Elgort (Colpa delle stelle, Baby Driver) ma il loro amore è reso impossibile dalla rivalità esistente da due gang giovanili, gli Sharks di origine portoricana e i Jets che invece sono bianchi. I due dovranno affrontare sfide e pregiudizi cercando di far trionfare i loro sentimenti sull’odio e la discriminazione.

Nel cast di questo nuovo West Side Story vediamo molti attori, soprattutto giovani, come Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Ana Isabelle, Corey Stoll e Brian d’Arcy James, ma ci sarà anche il ritorno di Rita Moreno, la grande attrice che aveva preso parte anche al film del 1961. La sceneggiatura che adatta il libretto del musical è firmata da Tony Kushner, noto per l’opera Angels in America e storico collaboratore di Spielberg in film come Munich e Lincoln. Prevista in uscita nel 2020 ma poi rimandata per il Covid, la pellicola debutterà finalmente il prossimo dicembre e nella sua colonna sonora compariranno alcuni brani indimenticabili come Tonight, Maria, America, I Feel Pretty e A Boy Like That.

The post Ecco il trailer di West Side Story di Steven Spielberg appeared first on Wired.

Fonte: Wired