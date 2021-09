Dai vita a personaggi digitali: con Domestika il corso è in sconto al 50%

16 Settembre 2021 – 22:49

Impara a creare ed illustrare personaggi espressivi, dinamici e carismatici grazie al corso di creazione di personaggi digitali proposto da Domestika.

The post Dai vita a personaggi digitali: con Domestika il corso è in sconto al 50% appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico