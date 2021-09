Dai carrelli della Lidl al macinino da caffè, ecco gli Asmr di cui non potrai più fare a meno

Photo by C D-X on UnsplashAlle compilation con le onde del mare e i rumori della natura è abituato chiunque sia mai entrato in un centro estetico. Ma per rilassarvi ascoltereste mai i rumori tipici di un supermercato? O le persone che masticano? Se queste hit non sono nelle vostre corde, è probabile che siano tuttavia la passione di qualcun altro, dato che il web è pieno di raccolte di suoni, per così dire, particolari. Non sono tutti classici asmr, vale a dire autonomous sensory meridian response o risposta autonoma del meridiano sensoriale: stimolazioni uditive, da vanno dal sussurro al fruscio, in grado di provocare quello che viene definito orgasmo cerebrale, una sorta di sensazione di formicolio e piacere. Ma sicuramente queste raccolte di rumori hanno un loro fascino. Ecco le più strane.

Nei corridoi della Lidl

Allt annat är olidligt (tradotto dallo svedese, significa tutto il resto è insopportabile) è il titolo della compilation lanciata dalla catena di discount Lidl nel 2019. La si trova anche su Spotify e raccoglie, in ventuno tracce, i classici rumori che si possono orecchiare mentre ci si aggira per i corridoi di un supermercato, dal cigolio delle ruote di carrelli agli avvisi fatti all’altoparlante (in svedese, ovviamente), fino al fruscio dei sacchetti. L’iniziativa si deve a Lidl Svezia, che ha deciso di registrare dal vivo i rumori più tipici nei suoi negozi.

Sulle rotaie

Chi trova soporifero lo sferragliare dei treni prima di andare a letto può cercare su Spotify la compilation Train Sounds, che raccoglie i rumori che fanno da sfondo agli spostamenti in ferrovia. Ci sono anche, per esempio, quattro minuti e due secondi di Transiberiana. Restando in tema rotaie, se scaricate la app Nyc Subway Sounds potete ascoltare in qualsiasi momento tutti i rumori più tipici della metropolitana di New York, dagli avvisi delle fermate al bip della convalida del biglietto ai tornelli.

Gente che mastica

Chi soffre di misofonia, il fastidio profondo per alcuni suoni, deve stare lontano dai video di persone che mangiano, anche se fanno miliardi di visualizzazioni su YouTube. Se invece questo suono vi rilassa, sappiate che ce n’è per tutti i gusti: dai panini di McDonald’s al sushi. Non mancano, per restare in tema cibo, i video dedicati ai rumori che si producono in cucina facendo da mangiare: il canale Japanese Food Music raccoglie per esempio il suono delle preparazioni di tipici piatti orientali come il ramen.

In ufficio

Un capitolo a sé lo meritano le compilation dedicate alla vita in ufficio, che hanno avuto un certo successo nei giorni più duri del lockdown. Quando, pur di ricreare l’atmosfera del posto di lavoro in smart working, qualcuno potrebbe averli usati come sottofondo per concentrarsi. Se il tema vi interessa avete l’imbarazzo della scelta: si va dalla compilation Sound of Colleagues su Spotify al sito iMissTheOffice, una sorta di console che permette di impostare quanti colleghi si vogliono aver virtualmente intorno, se far squillare il telefono, a aggiungere il suono del boccione dell’acqua o quello della tastiera.

Come al ristorante

È legata alle chiusure dovute alla pandemia l’iniziativa di Deliveroo che a inizio 2021 ha proposto due audio che riproducono i suoni tipici dei ristoranti, dalle ordinazioni fatte ai camerieri ai piatti appoggiati sul tavolo. Il suggerimento è di ascoltarli mentre si mangia, a casa propria, quello che si è ordinato con il servizio di delivery, per sentirsi meno isolati. Ora che i ristoranti hanno riaperto potrete comunque trovarli rilassanti (oppure usarli per stimolare l’appetito…).

Dal passato

Che rumore fa una macchina per scrivere? E un macinino per il caffè? Il sito Conserve the Sound è un progetto tedesco che ha registrato e raccolto i suoni di oggetti della vita quotidiana ormai superati (ricordate il clic delle macchine fotografiche analogiche?) e li ha archiviati perché non vadano perduti. Per i feticisti di internet, invece, su YouTube si possono ascoltare 15 minuti di tentativi di connessione di un modem 56K. Un tuffo nella nostalgia!

