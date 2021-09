Cina, miner nascosti cercasi: pericolo consumi

16 Settembre 2021 – 19:49

La Cina sta cercando i miner che si sono nascosti in scuole e università per mascherare i propri consumi e il proprio traffico dati.

