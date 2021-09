5 proiettori sotto i 200 euro per trasformare il salotto in un cinema

16 Settembre 2021 – 9:04

Foto di Roberto Nickson da PexelsNon sono poche le soluzioni pensate chi vorrebbe trasformare il salotto di casa in una sala di proiezione. Infatti, tra i servizi di streaming che ci offrono l’accesso a un catalogo con migliaia di film e serie tv alle soundbar in grado di rimpiazzare ingombranti impianti home theatre, basterebbe poco per riuscire nell’impresa anche con un budget non molto elevato. Tuttavia, un proiettore potrebbe essere sicuramente utile soprattutto per chi desidera realizzare un cinema con uno schermo più grande di 100 pollici: da Philips a Pixthink, ecco 5 modelli in vendita sotto i 200 euro!



Philips PicoPix Nano

Grande come una normale action cam, PicoPix Nano di Philips è un proiettore pensato per essere trasportato ovunque: infatti, entra in un taschino. Proietta immagini in full hd (1920 x 1080 pixel) con una diagonale massima di 60 pollici ed è dotato di altoparlante integrato, oltre a una connessione wireless e slot per micro sd. La batteria ricaricabile incorporata garantisce un’autonomia per 80 minuti di riproduzione. È su Amazon a 159,99 euro.



Yaber V3

Foto: YaberSupporta nativamente la risoluzione 720p ma riproduce anche contenuti in full hd. Può proiettare fino a 126 pollici anche se, per una resa migliore, il produttore consiglia di posizionare il dispositivo a 3 metri dalla parete – o pannello – per ottenere uno schermo di 100 pollici. La connettività bluetooth 5.0, inoltre, consente di connettere dispositivi audio senza fili come altoparlanti e AirPods e supporta il collegamento tramite connettore hdmi di computer, dispositivi iOS, Android, console e dongle AnyCast. Costa 78,99 euro.



Hopvision Mini T21

Foto: HOPVISIONPuò proiettare immagini in full hd fino a 240 pollici con una potenza di 6000 lumen. Il sistema di raffreddamento integrato aumenta la durata della lampada fino a 90 mila ore di riproduzione. Monta i connettori hdmi, usb, vga e connettore per jack cuffie da 3,5 mm ed è dotato di due altoparlanti. Richiede l’utilizzo di uno stick – o dongle – esterno per sfruttare servizi come Netflix, Amazon Prime e altri. HOPVISION Mini T21 costa (il prezzo oscilla spesso) intorno agli 80/90 euro.



Gobran FH3

Foto: GobranQuesto videoproiettore portatile dotato di telecomando può riprodurre nativamente immagini a 1080p e fino a 140 pollici, tuttavia supporta anche la risoluzione 4k. La lampada proietta fino a 9,2 metri di distanza e ha una durata prevista di 20 anni se utilizzata costantemente per circa 8 ore al giorno. Supporta il mirroring dello schermo da smartphone e i connettori sul retro consentono di collegare computer, console, cuffie, chiavette usb e tv stick. Il prezzo di Gobran FH3 è di 149,99 euro, ma in questo momento è scontato di 10 euro tramite coupon.



Pixthink M1

Foto: PixthinkGrande 12,5 x 13 x 20 cm e con un peso complessivo di 1,45 kg, Pixthink M1 è una buona soluzione per chi desidera avere un proiettore facile da trasportare magari nella casa al mare o in campeggio: infatti, è prevista la dotazione di una borsa per il trasporto e pannello bianco per la proiezione. Monta due altoparlanti da 3 watt, un sistema di raffreddamento efficiente e una lente in vetro con rivestimento multistrato per offrire colori più vividi e realistici. Proietta nativamente in 1080p – con supporto al 4k – fino a 4 metri di distanza offrendoci un grande schermo ampio 200 pollici. È in vendita intorno ai 170 euro.

