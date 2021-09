Tanto spazio a metà prezzo con la pendrive USB-C da 256GB

15 September 2021 – 19:00

Con questa pendrive da 256GB a metà prezzo potrai dire addio ai problemi di spazio su smartphone e tablet, grazie all’interfaccia USB Type-C.

The post Tanto spazio a metà prezzo con la pendrive USB-C da 256GB appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico