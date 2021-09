Starlink in Italia: prezzi e verifica copertura

15 September 2021 – 10:21

Il servizio Starlink muove i suoi primi passi in Italia; connettività dallo spazio con i satelliti SpaceX: i prezzi e la verifica della copertura.

The post Starlink in Italia: prezzi e verifica copertura appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico