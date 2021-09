iPhone 13 e gli altri nuovi prodotti Apple: noiosi, ma con un guizzo

15 Settembre 2021 – 9:04

A15 Bionic in sintesi (fonte Apple keynote)Se volessimo fare una foto di gruppo ai prodotti del keynote di Apple che ieri, con un montaggio sempre più cinematografico, ha presentato la “collezione autunno-inverno” per il 2021-2022 dei suoi telefoni, tablet e orologi, sarebbe la foto di una famiglia elegante, pettinata, ben colorata e tutto sommato noiosa. Con un unico guizzo: il piccolo ribelle iPad mini. E un regista occulto dietro le quinte, del quale bisognerà parlare un attimo, e cioè il nuovo processore A15 Bionic.

Il Watch delude

Cominciamo da quello che ci ha deluso di più, avvertendo però che ancora non abbiamo toccato e tantomeno provato nessuno dei prodotti. Ed è il nuovo Apple Watch Series 7. La delusione non è per il prodotto in sé, perché pensiamo che l’Apple Watch sia il migliore degli smartwatch in circolazione per caratteristiche, capacità e accessori. Invece, ci saremmo aspettati di più da questa nuova serie: un fattore di forma diverso, nuovi sensori e nuove funzionalità. Invece, i miglioramenti sono tutti affinamenti dell’esistente, nuove funzioni software e una forma migliorata in modo incrementale e non rivoluzionario. Peccato, l’Apple Watch è un prodotto iconico ma anche gli iPhone e gli iPad, gli iPod prima di loro e i Mac in generale hanno avuto il coraggio di cambiare. Apple Watch sembra di no, preferisce continuare a vincere facile.

Mini è bello

Veniamo a cosa ci è piaciuto moltissimo: il nuovo iPad mini. Il coraggio di rinnovare quello che è un prodotto che a nostro avviso è cresciuto grazie a un gradimento enorme del pubblico e alla comodità di formato. Il piccolo tablet adesso diventa “pro” in tutto tranne che nel nome: ha il processore più potente, il 5G, la videocamera “seria” (e un po’ sporgente), il fattore di forma squadrato tipo iPhone, il sensore per l’impronta digitale defilato che lascia spazio a uno schermo strepitoso da 8,3 pollici (era 7,9 prima) Liquid Retina, la Apple Pencil 2 (quella “buona”), il suono stereo e peccato solo che manchi la tastiera di Apple. Ma altri la forniranno. La novità più clamorosa però, almeno per chi scrive, è la porta che da lightning diventa usb-C aprendo a un mondo di accessori, di compatibilità e flessibilità notevolissimo.

Dilemmi iPhone

iPhone 13 (foto Apple)Passiamo poi alla cosa più importante per Apple, se non altro in volumi di fatturato (la metà di quello che ogni anno Apple si porta a casa) cioè gli iPhone, i telefoni. Apple qui ha innovato a man bassa, ma si vede poco. I cambiamenti maggiori non sono estetici ma di funzionalità e nell’organizzazione delle componenti interne. Quindi, telefoni di serie 13 difficili dai riconoscere rispetto alla serie 12 (il notch ridotto non si apprezza), ma hanno un po’ più batteria (1,5-2,5 ore, dice Apple) e con grandi miglioramenti sia nel processore A15 Bionic che nella resa della videofotocamera sia frontale che posteriore, sia nella versione normale che pro. Come ha già fatto in passato, l’azienda non si prende due rischi alla volta: preferisce amministrare il vantaggio vincendo facile. Migliorano le componenti e si raffinano, ma il fattore di forma rimane il medesimo, pur con rifiniture migliori e più colori.

Meglio prendere un iPhone 13 o un iPhone 13 Pro? Certamente sono entrambi migliori della serie precedente e costano uguale. Però, la lista di punti in cui ci sono miglioramenti dalla serie 13 rispetto alla serie 12 sia normale che pro è lunghissima ma noiosa. Diciamocelo: Apple è in vantaggio e con questa generazione allunga ancora di più ma questa volta non stupisce. Non ci sono novità radicali a meno che non vi mandi in sollucchero avere 1 terabyte di memoria a disposizione (che dal punto di vista tecnico invece è un risultato enorme). Vale però la pena segnalare il potenziamento del comparto video, con sensori, obiettivi e caratteristiche software di supporto davvero ragguardevoli sia per le foto (night mode ovunque) che per il video (l’esperienza di ripresa tipo cinematografico è davvero interessante). Vanno provati sul campo. In definitiva, si resta delusi a non vedere una rivoluzione? Un po’ sì. Ed è un peccato, perché il lavoro di miglioramento di Apple è comunque continuo ma ogni tanto, come in questo caso, manca di “emozione”.

Dentro c’è potenziale

A15 Bionic spiegato bene (fonte: Apple)Questi miglioramenti e molte altre cose che non scriviamo sono merito del nuovo processore A15 Bionic di Apple con lavorazione a 5 nanometri, che potenzia i core di calcolo, grafica e machine learning, raddoppia la cache di sistema, ha nuovi algoritmi nativi per la codifica video, un nuovo Isp e un nuovo motore per il display, una nuova secure enclave e maggiori supporti per formati di immagine e video non compressi (fondamentali in futuro). Questo Soc secondo noi è la singola componente da testare di più, quando sarà possibile, perché è la base della vera supremazia di Apple sul mercato in questo momento, ancora di più del design, della capacità di ingegnerizzazione delle componenti o della loro integrazione software e hardware. Il vantaggio è veramente così ampio come l’azienda dice rispetto alla concorrenza di Qualcomm, Intel, Samsung e degli altri asiatici?

E il resto?

Rimane da citare solo l’iPad “normale”, che diventa più veloce con il vecchio Soc A13 Bionic e acquista caratteristiche migliori, e l’enfasi che Tim Cook e i suoi mettono su Apple Fitness+, il servizio a pagamento per fare palestra in casa con iPhone, iPad e Apple Tv, che a fine autunno arriva anche in Italia (e vari altri paesi) in versione sottotitolata e che permette di fare di tutto, dal pilates alla meditazione passando per cardio, step e via dicendo. Non ci sono novità per gli altri apparecchi di Apple, solo un po’ di attenzione all’inizio sul ruolo di Apple Tv+, i cui prodotti stanno vincendo premi per la televisione a man bassa ma che ancora non sta mettendo in difficoltà Netflix e gli altri big.

Ah, un’ultima nota importante: la data di lancio di iOs 15 e iPadOS 15: sarà tra poco, il 20 settembre. La beta pubblica di quest’anno ci ha mostrato un prodotto stabile e tecnologicamente solido, rispetto ad annate precedenti più difficoltose. Ci sono alcune funzionalità che ci sono piaciute moltissimo, come il riconoscimento in tempo reale del testo nelle immagini, gli appunti “istantanei” ovunque su iPad, oltre alle funzionalità aggiunte a Note, Promemoria e soprattutto Foto. La compatibilità hardware di questi due sistemi operativi è la stessa di iOS 14 e iPadOS 14, buona notizia per chi teme l’obsolescenza anticipata del proprio dispositivo.

Invece, non sappiamo ancora quando uscirà il nuovo macOS: secondo noi più avanti, magari con i nuovi MacBook presentati a cavallo tra fine settembre e i primi di ottobre, perché no?

