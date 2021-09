Gli occhialini per nuotatori che ti mostrano come va l’allenamento

15 September 2021 – 15:16

Sembrano occhiali tradizionali, identici nel design e nel modo di indossarli alle centinaia di modelli già sul mercato, differenziandosi per il display olografico oled su una delle due lenti, protetto da un guscio impermeabile. L’elemento che tramite la realtà aumentata permette di osservare i dati sull’allenamento in tempo reale, tra una bracciata e l’altra. Tra le misurazioni visibili, grazie agli Holoswim sviluppati dalla startup di Hong Kong Guangli, ci sono la distanza totale percorsa in vasca, il numero di bracciate, il ritmo tenuto sui 100 metri e il tempo complessivo della nuotata.

Per gestire gli occhialini c’è l’app per smartphone per iOS e Android, grazie alla quale è possibile sapere pure se qualcuno ci sta chiamando (con un raggio limitato a 5 metri), anche se non è il massimo interrompere l’allenamento in acqua. Con un’autonomia vicina alle 10 ore, gli Holoswim pesano 75 grammi, sono disponibili in sette colori e si possono prenotare qui al prezzo di 75 euro.

