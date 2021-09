Fairphone 4 5G, la nuova versione dello smartphone etico

15 Settembre 2021 – 18:04

(Foto: Fairphone)Sembrano maturi i tempi per accogliere un nuovo modello di Fairphone, lo smartphone etico progettato all’insegna della riparabilità e di un bassissimo impatto ambientale. Emergono infatti informazioni in anteprima sulle caratteristiche tecniche possibili e sul design, accompagnate dalle prime indicazioni sul prezzo di un dispositivo che si chiamerà Fairphone 4 5G, mettendo in primo piano la possibilità di connettersi alle reti di nuova generazione.

L’ultimo modello ufficializzato dalla società olandese è stato Fairphone 3+ quasi un anno fa, con il suo indice di riparabilità di 10/10 per iFixit e il prossimo potrebbe essere dunque disponibile in due varianti con quella standard Fairphone 4 e quella con modulo 5G. La recente certificazione presso la Wi-Fi Alliance dello scorso agosto lascia intendere che manca poco all’annuncio molto atteso da chi è in cerca di uno smartphone davvero ecologico che sia anche al passo coi tempi.

E non c’è dubbio che Fairphone 4 5G proseguirà sull’ottimo sentiero iniziato ormai otto anni fa con il primissimo modello, proseguito con Fairphone 2 (la nostra recensione) e consolidatosi nel tempo con un hardware sempre più prestante e un design non più così grezzo e poco appetibile. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal leaker Nils Ahrensmeier, a bordo ci sarà un display da 6,3 pollici di diagonale con una cornice ridotta, 6 gb di ram, 128 o 256 gb di spazio di archiviazione e una scocca di colore grigio o verde.

(Foto: Twitter)La fotocamera sarà a triplo sensore con il principale da 48 megapixel e uno senza lente che dovrebbe dunque risultare per la profondità di campo, mentre la selfie-camera sarà incastonata in un notch a goccia molto discreto. Per il resto rimarrebbe la struttura modulare per sostituire facilmente componenti danneggiati o non più funzionanti e l’utilizzo di materiali riciclati.

Quanto costerà? Il leaker ipotizza un prezzo superiore ai 600 euro, ma basta visitare il sito ufficiale per trovare una pagina contest su una novità in arrivo che permette di vincere un misterioso premio “Dal valore superiore ai 700 euro”, che strizza l’occhio in modo un po’ troppo evidente a un nuovo modello più evoluto. Per la cronaca, il costo di Fairphone 3+ è di 469 euro.



