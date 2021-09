Che fine ha fatto Il Biondo Matty, il bimbo di Godo come un riccio: lo svela in un video

15 September 2021 – 14:19

Il giovanissimo youtuber diventato famoso per un’espressione poi diventata un vero e proprio tormentone sta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita: i cinque anni di scuole superiori. Lo ha raccontato nella sua ultima clip pubblicata sulla piattaforma di condivisione in queste scorse ore.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech