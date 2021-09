Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà nel 2022, secondo i rumor

15 Settembre 2021 – 14:30

Il Project Cortez apparso nella lista di titoli di prossimo arrivo su GeForce Now (servizio di cloud gaming di Nvidia) pare sia il nome in codice utilizzato per riferirsi a Call of Duty: Modern Warfare 2. Tale capitolo metterebbe al centro le forze speciali USA contro il narcotraffico colombiano.



Fonte: Fanpage Tech