Agenzia delle Entrate: ecco la Precompilata IVA

15 September 2021 – 10:44

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’avvio del piano per la Precompilata IVA, fin da subito in via sperimentale per 2 milioni di contribuenti.

The post Agenzia delle Entrate: ecco la Precompilata IVA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico