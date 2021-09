Abbiamo provato a capire che cosa interessa di più sui social ai cittadini di Bologna in vista delle amministrative

15 Settembre 2021 – 9:04

Image by gustavozini from PixabaySarà che per decenni è stata una delle città simbolo del Partito comunista italiano, che qui ha espresso il sindaco ininterrottamente per 40 anni, ma l’argomento che desta maggiore interesse tra i bolognesi presenti sui social network è il lavoro. Si conclude con Bologna la panoramica dedicata alle città che andranno alle elezioni all’inizio di ottobre. Che giunge nel capoluogo emiliano dopo aver toccato Roma, Milano, Napoli e Torino.

L’analisi

A raccogliere i dati in esclusiva per Wired per le cinque principali città italiane che andranno al voto il 3 e 4 ottobre, ossia Milano, Torino, Bologna e Napoli, oltre a Roma, è stata DeRev, azienda che si occupa di servizi e strategie digitali. Obiettivo di questa analisi è quello di provare a capire, da un’angolazione non convenzionale, quali siano i temi che stanno più a cuore agli elettori e quanto corrispondano agli argomenti dibattuti dai candidati sindaci.

Il team di analisti, guidato dal digital strategist Claudio Calveri, ha considerato i primi 300 articoli per numero di interazioni pubblicati tra il 1 aprile ed il 13 luglio dedicati a ciascuna delle città chiamate al voto. Ovviamente, prendendo in esame i dati di alcuni social network e di un periodo prestabilito (peraltro dominato, almeno all’inizio, dalla crisi pandemica), questa ricerca offre una visione parziale degli argomenti dibattuti.

Secondo il Digital 2021 report di We are social e Hootsuite, a gennaio 2021 erano 31 milioni gli italiani iscritti a Facebook e 2,8 quelli con un profilo Twitter. Ovvero, rispettivamente, la metà e un ventesimo dell’intera popolazione.

E non può essere definitiva, anche perché le campagne elettorali sono sempre pronte a colpi di scena. Tuttavia consente di guardare da un’altra prospettiva i temi che muovono di più una fetta di potenziali elettori (quelli che hanno profili su Facebook e Twitter) e su un canale che, spesso come in campagna elettorale, fa leva sul fattore emozionale.

Inoltre, gli analisti di DeRev hanno selezionato un bacino di notizie, inerenti il territorio, in modo che l’interesse specifico degli utenti potesse disegnare una comunità legata allo stesso, ricostruendone il senso del dibattito, e senza raccogliere dati personali. Non è stato possibile isolare le reazioni delle sole persone che risiedono nelle città considerate.

Questo per vari motivi: ragioni di privacy, perché le piattaforme consentono di non indicare questo dato, di non renderlo pubblico o di selezionarne uno che non necessariamente corrisponde a quello reale. Per ovviare a questo limite, si è scelto di concentrare l’analisi su articoli di notizie locali, che interessano e generano reazioni nelle singole comunità.

Lavoro, cultura e politica

Imprese, lavoratori e rilancio economico del territorio: rientrano in questa categoria le notizie che hanno generato il maggior numero di interazioni da parte degli utenti social interessati alle vicende bolognesi. Un interesse che non è figlio di problematiche legate alla disoccupazione.

Stando infatti all’Istat, nel 2020 la città metropolitana di Bologna era la seconda realtà italiana con il più alto tasso di occupazione. Qui, infatti, il 71,5% delle persone tra i 15 ed i 64 anni aveva un occupazione. Andava meglio solo a Bolzano, dove a lavorare era il 72,2% della popolazione nella stessa fascia di età.

Il secondo tema più sentito, secondo l’analisi di DeRev, è la cultura. Il riferimento qui è a notizie che riguardino iniziative ed eventi, luoghi e progetti. Mentre al terzo posto c’è la politica, con l’avvertenza che l’interesse per questo tema specifico può essere legato al fatto che tra la primavera e l’estate si sono chiude le candidature.

Restano invece in fondo alle classifiche di interesse tematiche legate ai trasporti, al turismo e all’identità cittadina, tutte questioni che non hanno registrato particolari interazioni da parte degli utenti social bolognesi.

La campagna elettorale

Intanto sono otto i candidati alla poltrona più alta di Palazzo d’Accursio. I nomi principali sono quelli dell’attuale assessore alla Cultura Matteo Lepore per il centrosinistra in alleanza con il M5S, l’imprenditore Fabio Battistini per il centrodestra. Ma nella città della sinistra per antonomasia non potevano mancare il Partito comunista dei lavoratori, che candida Federico Bacchiocchi, e la sinistra di Potere al Popolo, che sostiene Marta Collot.

E, se è vero che la storia della sinistra italiana è una storia di scissioni, non potevano mancare due candidati fuoriusciti da quel Movimento 5 Stelle che qui corre con la sinistra: Dora Palumbo e Andrea Tosatto. Chissà che non si spieghi così il grande interesse dei bolognesi per le tematiche legate alla politica.

