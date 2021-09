Politici e VIP possono violare le regole di Facebook: la moderazione non vale per tutti

14 Settembre 2021 – 14:30

Nel mirino dell’ultimo reportage del The Wall Street Journal è finito un sistema di revisione delle segnalazioni che protegge gli utenti di Facebook aggiunti in una speciale lista. Questi politici, influencer, organizzazioni e VIP non vengono espulsi o moderati in automatico neppure in presenza di segnalazioni di massa.

Fonte: Fanpage Tech