Le cose da sapere prima di guardare Y: L’ultimo uomo

14 September 2021 – 12:00

La serie inedita Y: L’ultimo uomo – in originale Y: The Last Man –ha debuttato poche ore fa negli Stati Uniti e si accinge a fare la sua comparsa anche in Italia dal 22 settembre con i primi tre episodi di dieci su Disney+ (i successivi a scadenza settimanale). Ispirata ai comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra pubblicati da Vertigo – la stessa casa editrice di Hellblazer e Preacher – negli Usa tra il 2002 e 2008 da noi edita per la prima volta da Magic Press, Y: L’ultimo uomo è una storia fantascientifica post-apocalittica ambientata in una ucronia distopica nella quale un evento dalle cause misteriose ha provocato l’estinzione dei mammiferi – umani compresi – in possesso del cromosoma Y. Complice la fama dell’opera originale di Vaughan, vincitrice degli Eisner Award come migliore serie a fumetti regolare, e in concomitanza con le ultime battute di The Walking Dead, altra trasposizione televisiva di comics a sfondo post-apocalittico venerati dai lettori, Y: L’ultimo uomo è uno degli show più attesi di questo 2021. Ecco cosa sapere prima del suo sbarco sulla piattaforma digitale.

1. La società matriarcale e l’apocalisse: trama

https://www.youtube.com/watch?v=680b5aGquaE

In una realtà tale quale alla nostra, la morte improvvisa di metà del genere umano – tutti i possessori del cromosoma Y e chi è morto in incidenti correlati – getta nel panico i sopravvissuti, tutti geneticamente donne. All’indomani di questo evento apocalittico, una società forzatamente matriarcale si adopera per scoprire cosa sia successo e trovare un modo per perpetrare la specie prima dell’inevitabile estinzione. La salvezza dell’umanità è custodita in Yorick, un aspirante mago giovane e irresponsabile scampato alla morte assieme al suo esemplare maschio di scimmia cappuccino, Ampersand. Il ragazzo viene spedito in segretezza in cerca degli scienziati in grado di ricostruire il mondo con il suo aiuto. Y: L’ultimo uomo è un viaggio on the road in un mondo popolato da figure femminili fondamentali per la riuscita del piano, ma anche una disamina di una società non più divisa per genere, ma nella quale la discriminazione per razza, ceto sociale e idee politiche risulta accentuata.

2. La trasposizione che nessuno riusciva a fare: genesi

https://www.youtube.com/watch?v=MrpiYgMJlhc

Per un decennio si sono avvicendati produttori, registi e attori nel tentativo di trasporre in live action Y: The Last Man. All’inizio, era in via di sviluppo un adattamento cinematografico sotto l’egida di New Line e del regista di Disturbia Dj Caruso con Shia LaBoeuf nei panni di Yorick. Un solo film per trasporre l’opera in sessanta volumi di Vaughan era, tuttavia, apparso infattibile, mentre l’idea di sviluppare una trilogia non era mai andata oltre la teoria. Mentre Caruso abbadonava il progetto per venire sostituito da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) e il progetto si arenava, i diritti per la trasposizione tornavano a Vaughan, il quale cura oggi la versione televisiva della sua storia dopo che anche il produttore Michael Green ha rinunciato per dedicarsi ad American Gods.

3. Yorick & Co.: cast e personaggi

I protagonisti di Y: L’ultimo uomo sono il citato Yorick, nella serie interpretato da Ben Schnetzer (Warcraft); sua madre, la senatrice Jennifer Brown impersonata da Diane Lane (House of Cards); sua sorella Hero (Olivia Thirlby, Juno) e l’Agente 355, ovvero la guardia del corpo incaricata di proteggere il giovane interpretata da Ashley Romans (NOS4A2). Nel cast spiccano anche Juliana Canfield (Succession) nei panni della ritrosa fidanzata di Yorick Beth, Amber Tamblyn (Dr House) in quelli della figlia classista del defunto presidente degli Usa; Marin Ireland (The Umbrella Academy) ricopre il ruolo del membro dell’entourage dell’ex presidente Nora Brady; Elliot Fletcher (Shameless) è il giovane transgender Sam Jordan e infine Diana Bang (The Interview) è la genetista Allison Mann.

4. Nomen omen: Yorick, Hero e Ampersand

Vaughan ha assegnato ad almeno tre dei suoi personaggi nomi particolari. L’ultimo uomo sulla Terra è stato battezzato da un padre professore universitario di letteratura inglese che gli ha affibbiato il nome del giullare di corte citato nella prima scena del quinto atto dell’Amleto di Shakespeare, mentre un becchino dissotterra il suo cadavere e il principe di Danimarca ne evoca i ricordi d’infanzia. Yorick Brown si rammarica che il genitore lo abbia chiamato come un buffone, tuttavia questo personaggio invisibile svolge una funzione importante: nella tragedia shakespeariana rappresenta la vanitas – l’evocazione simbolica della caducità della vita (traete le vostre conclusioni). Analogamente, il nome di sua sorella Hero si rifà altrettanto ironicamente a Ero di Molto rumore per nulla, fanciulla di rara femminilità e innocenza. Ampersand, contrazione di “and per se &”, è invece, il nome inglese del carattere “&”, fino a due secoli fa considerato l’ultima lettera dell’alfabeto britannico.

5. Transgender alla fine del mondo: differenze col fumetto

Non è chiaro, dei sessanta volumi originali, quanti ne verranno adattati per stagione, ma è probabile che siano una decina a coprire ciascuna di sei annate. Quello che è chiaro, invece, è la volontà dichiarata di Vaughan di “aggiornare” la sua storia originale approfondendo il discorso sulle persone transgender in un contesto estremo come quello narrato in Y: L’ultimo uomo. Le donne trans periscono in quando posseggono il cromosoma Y, mentre gli uomini trans sopravvivono alla catastrofe perché sprovvisti; la riflessione sul fatto che il corredo cromosomico non rispecchi il genere, l’osservazione sulla presenza dei sopravvissuti transgender e come vengono inquadrati nella nuova società sono argomenti presi in considerazione nell’adattamento televisivo tramite un personaggio citato più sopra, quello di Sam, sprovvisto di un analogo nei comics.

