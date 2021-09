ForcedEntry: Apple rilascia patch per iOS e macOS

14 September 2021 – 10:44

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti per iOS, iPadOS, macOS e watchOS che risolvono la vulnerabilità ForcedEntry sfruttata dal tool Pegasus.

