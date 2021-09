Apple Watch 7 ufficiale con un nuovo design

14 September 2021 – 19:30

Display più grande e bordi più sottili per la nuova generazione dell’orologio di Cupertino: ecco Apple Watch Series 7, in arrivo entro l’autunno.

The post Apple Watch 7 ufficiale con un nuovo design appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico