Al Met Gala 2021 era presente un creatore di meme: chi è il personaggio misterioso

14 Settembre 2021 – 14:29

Durante l’evento speciale del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City, il red carpet è stato percorso anche da Saint Hoax. Si tratta di un influencer siriano che tuttora utilizza uno pseudonimo per lavorare in anonimato. L’artista è diventato noto sul web per l’abbondante produzione di meme, utilizzati spesso per mettere in discussione aspetti della cultura contemporanea.Continua a leggere



Durante l’evento speciale del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City, il red carpet è stato percorso anche da Saint Hoax. Si tratta di un influencer siriano che tuttora utilizza uno pseudonimo per lavorare in anonimato. L’artista è diventato noto sul web per l’abbondante produzione di meme, utilizzati spesso per mettere in discussione aspetti della cultura contemporanea.

Continua a leggere Durante l’evento speciale del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City, il red carpet è stato percorso anche da Saint Hoax. Si tratta di un influencer siriano che tuttora utilizza uno pseudonimo per lavorare in anonimato. L’artista è diventato noto sul web per l’abbondante produzione di meme, utilizzati spesso per mettere in discussione aspetti della cultura contemporanea.

Fonte: Fanpage Tech