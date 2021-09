Acer Swift 1: un laptop per ricominciare (SCONTO)

14 September 2021 – 10:29

Processore Intel, display da 14 pollici in ala risoluzione e Windows 10 per il laptop di Acer protagonista di quest’offerta su Amazon.

The post Acer Swift 1: un laptop per ricominciare (SCONTO) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico