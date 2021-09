5 Chromebook da acquistare per il ritorno a scuola

14 September 2021 – 11:24

Per accompagnare al meglio il ritorno a scuola dopo le vacanze estive, su Amazon scatta una speciale settimana promozionale chiamata Chromebook Week che mette in sconto una serie di modelli di portatili economici mossi dal sistema operativo ChromeOs, ecco quelli più interessanti.

Hp Chromebook 14a-na0000sl

(Foto: Hp)Il Chromebook 14a-na0000sl prodotto da Hp è mosso da un processore Intel Pentium N5030 con 8 gb di ram e 128 gb di spazio di archiviazione interno eMmc. Il display è un 14 pollici full hd e l’audio è affidato alla firma Bang & Olufsen e la dotazione si completa con una webcam hd e una batteria da 12 ore e 30 minuti di autonomia che può ricaricarsi del 50% in 45 minuti. Attualmente si trova a 399,99 euro in sconto del 15%.

In alternativa, c’è il modello Chromebook X360 convertibile con il display touchscreen da 14 pollici full hd che può ribaltarsi. L’hardware conta su un processore Intel Celeron N4020 con 4 gb ram e 64 gb di memoria interna. Il prezzo è di 379,99 euro in sconto del 16%.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook

(Foto: Lenovo)A proposito di convertibili, dal catalogo Lenovo si trova il modello IdeaPad Flex 5, un Chromebook con display touchscreen da 13.3 pollici full hd mosso da processore Intel Celeron 5205U con 4 gb ram e 64 gb interni, penna capacitiva Lenovo a un prezzo promozionale di 399,99 euro con uno sconto dell’11%.

In alternativa, c’è IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1 con display più compatto da 10,1 pollici sempre full hd, processore MediaTek P60T con 4 gb ram e 128 gb interni e tastiera removibile a un prezzo di 259 euro in sconto del 31%.

Acer Chromebook Spin 513

(Foto: Acer)Acer Chromebook Spin 513 è un modello convertibile con display da 13.3 pollici full hd touchscreen mosso da processore Qualcomm Snapdragon 7180 con gpu Adreno 618, accompagnato da 4 gb di ram e 64 gb di memoria interna. È tra i più leggeri e duraturi visto che pesa 1,2 kg e la batteria si spinge fino a 14 ore. Si trova a un prezzo scontato pari a 349 euro (-30%).

In alternativa, c’è Acer Chromebook 314 con processore Intel Pentium Silver N5030 con 8 gb ram e 64 gb interni, display da 14 pollici full hd e scheda grafica Intel Uhd a un prezzo di 299 euro (-30%).

Asus Chromebook CX1100Cna

(Foto: Asus)Asus Chromebook CX1100Cna-GJ0036 è un modello economico mosso da processore Intel Celeron N3350 con 4 gb ram e 32 gb interni che conta su un display da 11,6 pollici hd e che si trova a un prezzo di 205 euro (-24%). In alternativa, c’è il modello Chromebook C204MA molto simile con processore Celeron 4020 a un prezzo di 209 euro (-28%).

Per dovere di cronaca, nella selezione di Amazon c’è anche il ben più interessante modello Asus Chromebook C425TA con chassis in alluminio, display 14″ fhd, processore Intel Core M3-8100y con 8 gb ram e 128 gb interni al prezzo di listino di 399 euro.

Ecco come trasformare il vecchio computer Windows in un Chromebook.

