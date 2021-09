Epic Games ricorre in appello contro la sentenza che scagiona Apple

13 September 2021 – 8:12

Epic Games ha presentato ricorso contro la sentenza sulla diatriba legale che ha coinvolto le due realtà sulle politiche dell'App Store. Il giudice non ha definito quello di Apple come un monopolio di settore, come invece avrebbero voluto gli sviluppatori di Fortnite.



Fonte: Fanpage Tech