Dove vedere tutte le partite della Champions League 2021/22

13 Settembre 2021 – 15:04

(Foto: Uefa)La Champions League 2021/22 segna un cambio netto nella trasmissione delle partite in diretta, in un mosaico che spazia dai match in chiaro proposti da Mediaset a quelli in esclusiva di Amazon Prime fino agli appuntamenti per gli abbonati a Sky e NowTv oltre che a Infinity+ con Tim Vision. Cerchiamo di fare un po’ di ordine, per non perderci le gesta sul campo delle squadre italiane qualificate: Inter, Atalanta, Juventus e Milan.

La Champions League 2021/22 su Amazon

La grande novità riguarda Amazon con 16 partite che saranno trasmesse in esclusiva su Prime con le due gare dei playoff (già giocate), sei della fase a gironi, quattro degli ottavi di finale, due dei quarti di finale e le due semifinali. Sarà trasmesso il big match del mercoledì con una squadra italiana: i prossimi appuntamenti sono Inter vs Real Madrid di mercoledì 15 settembre, Juventus vs Chelsea di mercoledì 29 settembre e Zenit vs Juventus di mercoledì 20 ottobre, tutti e tre alle 21.

Le partite saranno disponibili per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, per chi ancora non lo fosse è possibile sottoscrivere il piano da 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese con prova gratuita di 30 giorni. Tra gli altri vantaggi inclusi ci sono spedizioni gratis e veloci su milioni di prodotti, film e serie di Prime Video, libri di Prime Reading e i brani di Amazon Music.

La Champions League 2021/22 su Mediaset

Mediaset coprirà la Champions League con due modalità. Trasmetterà in chiaro su Canale 5 e Infinity la miglior partita del martedì a partire da Malmö vs Juventus del 14 settembre e Milan vs Atletico Madrid di martedì 28 settembre. Mentre i rimanenti match del pacchetto saranno disponibili in streaming sul servizio a pagamento Mediaset Infinity+ (escluse ovviamente le partite in esclusiva per Amazon) – che richiede un abbonamento dal prezzo di 7,99 euro al mese.

In totale, Mediaset trasmetterà 121 partite su 137, con 17 in chiaro. Il pacchetto Infinity+ è incluso nel piano Calcio di Tim Vision con Dazn (per le partite di Serie A) a un prezzo di 29,99 euro al mese, e ad un prezzo promozionale di 19,99 euro fino al 2022 (questa offerta termina oggi, 13 settembre).

La Champions League 2021/22 su Sky

Anche Sky trasmetterà 121 partite di Champions League, sempre escludendo quelle appannaggio di Amazon. Il costo del pacchetto Sport che include la massima competizione calcistica europea è di 16 euro al mese. Si può anche sottoscrivere il pass Sport per vedere le medesime partite in streaming con Now Tv a partire da 14,99 euro al mese.

Fonte: Wired