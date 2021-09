BrainDead e altre serie surreali da (ri)scoprire

Il mondo della serialità è vasto e vario: accanto ai più tipici formati da network come procedurali, serie mediche e legali, convivono produzioni più alternative e particolari, oppure assurde e inusuali, o ancora bizzarre e surreali. Un esempio storico di queste ultime è Twin Peaks, uno più recente è BrainDead – Alieni a Washington, black comedy al suo debutto in Italia il 15 settembre 2016 e ambientata nel controverso mondo della politica americana. Tra i quattrocento e più tv show prodotti annualmente negli Usa, una percentuale ridotta è costituita, appunto, da storie dai toni più o meno surreali, come le recenti Resident Alien e Kevin Can F*** Himself. La maggior parte delle serie occidentali memorabili che possiamo definire surreali sono per lo più britanniche (e firmate da geniali comici inglesi, come i capolavori nonsense dei Monthy Python o This Is Jinsy), mentre i giapponesi fanno la loro parte in Oriente, specialmente producendo anime sulla scia della folle Excel Saga – Animazione sperimentale insensata. Ecco dunque cinque serie da scoprire se prediligi i toni “surreali”.

1. BrainDead – Alieni a Washington

https://www.youtube.com/watch?v=QjS1W4A7Y0s

Spesso i comuni mortali si sono interrogati sui processi mentali che regolano le menti dei politici rei delle posizioni più inaccettabili, delle decisioni più incomprensibili, delle leggi più controproducenti. Secondo Robert e Michelle King, già produttori di The Good Wife, i membri della Casa Bianca e del governo sono un branco di alienati, o meglio, sono letteralmente posseduti da extraterrestri che li controllano. Insidiosi insetti alieni si infilano nelle orecchie di alcuni malcapitati al Congresso e ne riducono in poltiglia il cervello, arrivando a controllarli e determinarne le idee politiche diventate distintamente più estreme e radicali sia nei democratici sia nei repubblicani. Pochi notano la differenza tra gli infettati e i non come invece fa Laurel (Mary Elizabeth Winstead, Scott Pilgrim vs. the World) documentarista e sorella di un senatore insospettita dal comportamento dei colleghi del parente, sempre più folli e fuori controllo. Zeppa di situazioni assurde che nel contesto politico passano per “normali”, la serie diffusa sul network Cbs ha avuto, naturalmente, vita breve.

2. On the Air – Un catastrofico successo

https://www.youtube.com/watch?v=eqWgu-EtvHU

All’indomani del clamoroso successo di Twin Peaks, David Lynch e Mark Frost accettarono la richiesta del network Abc di cimentarsi nuovamente con la produzione di una serie televisiva altrettanto pittoresca e surreale. Il risultato è questa On the Air, trasmessa in Italia su Telemontecarlo con il titolo Un catastrofico successo, che riunisce il regista e lo sceneggiatore con il compositore Angelo Badalamenti e alcuni membri del cast di Twin Peaks, sopra tutti Miguel Ferrer (era Albert Rosenfield) e Ian Buchanan (Dick Tremayne) in questa comedy incentrata su un’emittente televisiva fittizia degli anni ’50, la Zbc (Zoblotnick Broadcasting Company) e la sua produzione di punta, un varietà intitolato The Lester Guy Show. Lo show è costellato di imprevisti, incidenti, pasticci e dagli espedienti del protagonista, un attore megalomane, invidioso e probabilmente immortale, per sabotare il successo della svampita ma popolarissima co-presentatrice Betty con conseguenze assurde e comicissime.

3. Yūsha Yoshihiko (The Brave Yoshihiko)

Una delle serie più esilaranti e stravaganti mai prodotte dai pensatori della comicità più assurda, i giapponesi, è una sgangherata “quest” epica incentrata sull’eroico Yoshihiki (Takayuki Yamada, Crows Zero 1 e 2), il quale, dopo aver estratto una spada incastonata nella roccia, si imbarca assieme al massiccio bandito Danjo, all’esagitata Murasaki e all’imbroglione Merebu in una missione per uccidere un demone. Fortemente debitrice dell’opera dei Monthy Python (e principalmente a Monty Python e il Sacro Graal), è una sorta di Dragon Quest in formato seriale ostentatamente “cheap”: Yoshihiko e gli altri si aggirano tra prati e boschi indossando copridivano fiorati a mo’ di mantello, si imbattono in funghi di cartone parlanti e danno la caccia a mistici uccelli impagliati guidati da una divinità buddhista visibile a Yoshihiko solo tramite occhialini 3D. La serie è costellata di comparsate gustose, dalla sorella di Yoshihiko che spunta in continuazione dal nulla, alle guest degli amici colleghi di Yamada come Shun Oguri e Go Ayano (Crows Zero 2).

4. Garth Marenghi’s Darkplace



Richard Ayoade, noto al pubblico televisivo per aver interpretato l’introverso e capellone Moss di The IT Crowd, ha creato per l’inglese Channel 4 questo cinica parodia che prende in giro l’egocentrismo e l’autoreferenzialità tipica di registi e sceneggiatori persuasi di essere geni del cinema. Garth Marenghi’s Darkplace è una serie nella serie, una produzione metatestuale incentrata sul finzionale autore di horror Marenghi, convinto di aver realizzato un’opera rivoluzionaria. In realtà la sua è una creazione di serie Z scritta male, recitata peggio, diretta inqualificabilmente, doppiata a caso e confezionata con effetti speciali degni di Ed Wood. La trama della fittizia Darkplace messa a punto da questo autore autodefinitosi “visionario” segue le vicende melodrammatiche di un medico alle prese con eventi soprannaturali e le quotidiane difficoltà dell’amministrazione di un ospedale londinese. Se oltre al surreale, ami anche il grottesco.

5. Brand New Cherry Flavor

Di recente debutto – ha fatto la sua comparsa su Netflix ad agosto, Brand New Cherry Flavor è un horror delirante prodotto da Nick Antosca, già autore dell’antologia Channel Zero. La brasiliana Lisa Nova (Rosa Salazar, Alita – Angelo della battaglia) è un’aspirante regista autrice di un corto con un finale estremo e sconvolgente. Un produttore americano, Lou Barke, promette di aiutarla a realizzarne una trasposizione in forma di lungometraggio, per poi escluderla dal progetto. È l’inizio di un viaggio psichedelico in otto puntate nel quale una Lisa votata alla vendetta si affida a una strega stracciona di nome Boro per portare alla rovina Lou. Quest’ultima lancia una maledizione che ha effetti soprannaturali anche sulla protagonista: Lisa comincia a soffrire di visioni aberranti e soprattutto, vomita gattini. Una serie in grado di trasformare miagolanti micetti in generatori d’orrore merita a prescindere la visione, ma Brand New Cherry Flavor è molto di più, è un trip surreale in una realtà distorta e allucinata fatta di zombi, divani parlanti, rospi velenosi e scene di sesso cronenberghiane.

