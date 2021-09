Bonus Rottamazione TV: oltre 230000 richieste

13 September 2021 – 10:09

Direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, i primi numeri dell’iniziativa: il contributo è accessibile dalla seconda metà di agosto.

The post Bonus Rottamazione TV: oltre 230000 richieste appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico