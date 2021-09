50 curiosità su Dante, a 700 anni dalla sua morte

Nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 moriva a Ravenna, forse per via della malaria contratta durante un viaggio diplomatico a Venezia, Dante Alighieri. Quello che oggi chiamiamo Sommo poeta, considerato il padre assoluto della lingua italiana, non vide mai circolare la sua opera più grande, quella Commedia poi rinominata Divina che è a tutti gli effetti uno dei capisaldi della letteratura mondiale. La sua fu una morte prematura: anche se non sappiamo con esattezza quando fosse nato, forse nel 1265, aveva comunque meno di 56 anni, molti dei quali trascorsi nella disperazione dell’esilio, dopo che le faide fra i Guelfi l’avevano allontanato dalla sua amata (e detestata) Firenze.

Nel corso della sua vita, però, Dante riuscì ad eccellere in svariati campi: partecipò con successo a spedizioni militari, fu un politico appassionato, si occupò di teoria del potere nel De Monarchia, accumulò una vastissima conoscenza, compose poesie e diede forma compiuta alla corrente chiamata Stilnovo e formulò, nel famoso De Vulgari Eloquentia, anche una teoria linguistiche che ebbe grandi conseguenze nei secoli successivi: che la lingua volgare, ovvero il precursore del nostro italiano, fosse l’idioma da preferire non solo per una letteratura che raggiungesse i più ma anche per unire tutta l’Italia dal punto di vista comunicativo.

Conoscere la sua vita e addentrarsi nel suo carattere attraverso le sue opere e le testimonianze che contemporanei e successori ci hanno consegnato è avere a che fare con una personalità complessa, geniale, enciclopedica, anche spigolosa, spesso presa da uno struggimento totale per la poesia, l’amore e la fede, ma anche venata da ironia, propensione allo scherzo e alle simbologie esoteriche. Difficile riassumerne la grandezza in poche righe, dunque, ma in occasione del 700esimo anniversario dalla sua morte (in un anno in cui sono state partorite diverse iniziative per celebrarlo, come il Dantedì), ecco alcune curiosità che, oltre a riaccendere vecchi ricordi scolastici, vi faranno svoltare anche parecchie conversazioni e cene.

