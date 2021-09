Settimana lavorativa di quattro giorni: Desigual ci prova

12 September 2021 – 10:00

La società spagnola lancia la proposta, i dipendenti della sede centrale sceglieranno se accettare o rifiutare: meno ore (e stipendio ridotto).

