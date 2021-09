Su WhatsApp potrai leggere i messaggi vocali: questa funzione li trasforma in testo

11 Settembre 2021 – 14:29

La novità è in fase di lavorazione e permetterà di navigare attraverso le note audio mentre la trascrizione si materializza nella parte bassa dello schermo. Il sistema funziona sfruttando gli algoritmi di riconoscimento vocale interni al sistema operativo: in questo modo i vocali non lasciano mai il telefono del destinatario.

Fonte: Fanpage Tech