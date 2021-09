Meno di 25 euro per avere sia mouse che tastiera wireless di Logitech

11 Settembre 2021 – 22:49

Oggi ti riportiamo un’ottima offerta su un kit che include sia mouse che tastiera wireless, di Logitech, ad un prezzo da cogliere al volo.

The post Meno di 25 euro per avere sia mouse che tastiera wireless di Logitech appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico