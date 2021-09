Asus TUF Gaming VG27AQ scontato di più di 200€: DEVE essere vostro!

11 Settembre 2021 – 13:50

Per le offerte di settembre, Amazon propone un ottimo monitor gaming pensato per i giocatori competitivi che prediligono le performance estreme.

The post Asus TUF Gaming VG27AQ scontato di più di 200€: DEVE essere vostro! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico