Un’app di pagamenti si è messa a vendere viaggi

10 September 2021 – 15:18

L’app Revolut (foto ufficio stampa)Costruire una super-app per gestire tutto ciò che riguarda il denaro, in un unico luogo: è la visione di Revolut, che introduce la nuova funzionalità Soggiorni all’interno della sua piattaforma. La compagnia fintech britannica entra quindi nel settore delle prenotazioni alberghiere anche in Italia e in Europa, dopo il lancio già effettuato nel Regno Unito lo scorso luglio. La nuova opzione sarà disponibile per tutti i clienti, a prescindere dal piano di utilizzo, permettendo loro di prenotare le proprie vacanze e diventando la prima in questo genere offerta da una piattaforma fintech.

L’idea consentirà agli utenti di Revolut di prenotare un alloggio utilizzando lo stesso strumento che usano per gestire le proprie finanze. La compagnia ha osservato che nel 2019, l’ultimo anno in cui si è potuto viaggiare liberamente, gli utenti italiani hanno speso in media, a persona, 355 euro per l’alloggio e 356 euro per i voli, utilizzando la propria carta Revolut. Ora intende quindi cogliere il ritorno al turismo, mentre il mondo si riapre con cautela. “Dopo 18 mesi di infinite restrizioni e blocchi, vogliamo permettere alle persone di ottenere di più dal proprio denaro”, spiega Marsel Nikaj, responsabile Risparmio e lifestyle.

Soggiorni consentirà di prenotare strutture dai bed & breakfast agli hotel di lusso in tutto il mondo, senza costi di prenotazione inerenti il servizio dell’app (commissioni che potrebbero essere tuttavia applicate dai fornitori, precisa l’azienda), con la possibilità di ottenere anche fino al 10% di cashback istantaneo. La visione a lungo termine è di aggiungere nuovi e utili prodotti correlati ai viaggi (voli, noleggio auto, esperienze), rendendo Soggiorni un servizio in-app completo per tutto ciò che riguarda il viaggio.

Fondata nel 2015 da Nikolay Storonsky per offrire i migliori tassi di cambio e zero commissioni all’estero, Revolut conta oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo e 650mila in Italia. L’annuncio arriva due mesi dopo un round di finanziamento da 800 milioni di dollari, ottenuto per accelerare sulla gestione di risparmio, assicurazioni e trading. Ora Revolut è valutata 33 miliardi ed è la più grande fintech del Regno Unito.

The post Un’app di pagamenti si è messa a vendere viaggi appeared first on Wired.

Fonte: Wired