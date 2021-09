Tutti i videogiochi annunciati all’evento digitale di PlayStation

10 Settembre 2021 – 17:29

Star Wars: Knights of The Old Republic Remake, Marvel's Spider-Man 2 e God of War: Ragnarock: queste sono alcune delle esclusive annunciate durante lo showcase digitale di PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non solo. Mostrati anche tanti titoli multipiattaforma di prossima uscita. Ecco i dettagli.



Fonte: Fanpage Tech