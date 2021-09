Tutti i dettagli e i misteri del primo trailer di Matrix Resurrections

10 Settembre 2021 – 12:04

Il momento che tanti fan aspettavano (e un po’ temevano) è arrivato: nelle scorse ore è stato infatti diffuso il primo trailer di Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga a 22 anni dalla primissima pellicola e 18 dall’ultima avventura di Revolutions. Come si vede nelle prime immagini, già anticipate nelle settimane scorse, il protagonista interpretato da Keanu Reeves, Neo, è tornato nel mondo simulato di Matrix, senza ricordarsi nulla del suo passato. Incontra persino Trinity (Carrie-Anne Moss), ma anche lei non conserva memoria del passato. L’uomo si ritroverà dunque di nuovo di fronte a una scelta (pillola rossa o pillola blu) che lo porterà a una nuova avventura piena di azione. Ma, come sempre quando ci si muove nei film di Lana Wachowski (che torna alla regia dopo aver diretto i primi tre con la sorella Lilly), ogni dettaglio nasconde simboli e rimandi, oltre a scatenare numerose ipotesi. Eccone alcuni:

Lo psichiatra

Il trailer si apre nello studio di uno psichiatra, interpretato da Neil Patrick Harris. Il personaggio di Reeves gli racconta che ha la sensazione di diventare pazzo dopo una serie di “sogni che non sono sogni“. Lo specialista gli dice allora di non usare quella parola, segnale che si tratta probabilmente di un programma di Matrix volto a reprimere i ricordi e gli istinti di Neo: anche il colore dei suoi abiti e della montatura degli occhiali, il blu, richiamano la pillola dell’assuefazione al sistema conosciuta nei primi film. Attenzione anche ai dettagli sparsi dello studio, come un recipiente pieno di pillole blu e un gatto nero, lo stesso animale che rientrava fra i glitch che hanno spinto Neo a prendere consapevolezza nel primo Matrix.

Thomas Anderson

Proprio il terapista si riferisce al personaggio di Reeves chiamandolo “Thomas“: sappiamo dunque che Neo è tornato a chiamarsi Thomas Anderson, ovvero l’alias che Matrix gli aveva affidato. Sembra dunque che abbia perso ogni memoria di quello che era accaduto nelle avventure precedente. Di più: la tregua ottenuta grazie al sacrificio di Neo alla fine di Revolutions pare sia servita a poco, dato che tutta la realtà virtuale sembra ancora intatta e anzi prosperare ancora di più nelle immagini che vediamo di una moderna San Francisco. La domanda che molti si pongono è: è la stessa Matrix che abbiamo conosciuto finora o è una versione alternativa?

I sogni

Neo, o meglio Thomas, è appunto “turbato” (triggered, in inglese, parola importante nei discorsi recenti sul trattamento dei traumi, quasi a indicare che Wachowski voglia fare qui un preciso discorso socio-politico) da diversi sogni. In una sequenza frenetica di immagini vediamo un individuo barbuto con gli occhi ricoperti dal tipico codice binario verde di Matrix che spara a Neo; subito dopo quest’ultimo riesce ad afferrare un proiettile nel suo tipico stile in slow motion; ci sono poi accenni alle Macchine che, in forma di enormi ragni robotici, operano sui corpi degli esseri umani collegati ai cavi della Matrice; c’è anche una rapidissima immagine del personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II (vedi sotto).

Trinity

Nella rapida sequenza di immagini oniriche ce ne sono alcune che riguardano anche l’amata Trinity: prima in una stretta di mano che emana un bagliore bianco e poi un’immagine della donna stessa, di spalle con l’iconico taglio di capelli e con l’abito in latex nero in cui siamo abituati a vederla (accanto a lei c’è anche un telefono, tipica porta di accesso e uscita dalla realtà virtuale). Subito dopo vediamo i due incontrarsi nella vita vera, o meglio nella realtà simulata da Matrix, in quello che appare come un bar: neanche Trinity sembra ricordarsi di Neo ma gli domanda “Ci conosciamo?“, accenno fra l’altro ai déjà-vu così comuni nella saga.

La colonna sonora

Tutto in questo trailer è eloquente, persino la canzone che fa da colonna sonora. Si tratta di White Rabbit dei Jefferson Airplane che, pur uscita nel 1967 e ispirandosi a Alice nel paese delle meraviglie (libro la cui copertina s’intravede anche nel libro) sembra aver previsto la trama di Matrix, facendo riferimento a una pillola che ti fa più grande e una che ti fa più piccolo, mentre altre non ti fanno nulla. Il titolo stesso si rifà a quel “quant’è profonda la tana del Bianconiglio” che nel primo film aveva fatto accedere Neo a un mondo prima insospettabile.

Le pillole blu

Tornano le pillole blu viste in precedenza e questa volta capiamo che Neo è ormai dipendente da queste sostanze, perché ne ingurgita una gran quantità. A un certo punto, però, decide di liberarsene e di gettare un intero flacone in un lavandino: che sia un primo momento di coscienza che porterà alla sua (nuova) liberazione? Subito dopo lo vediamo, stranito, mentre prende un ascensore con una folla di persone tutte immerse negli smartphone: la sua presa di coscienza viene anche dal fatto di aver compreso che siamo tutti immersi nella tecnologia senza mai alzare la testa dagli schermi. La Matrice del film, in qualche modo, negli ultimi vent’anni si è fatta molto più reale di quanto potessimo sospettare.

L’Oracolo

Compare appunto a un certo punto una copia di Alice nel paese delle meraviglie il cui immaginario (con il Bianconiglio, gli specchi, le pillole ecc.) aveva fortemente influenzato la storia originale. La proprietaria del libro è la giovane donna interpretata dall’attrice Priyanka Chopra, i cui occhiali sono rossi, segnale che potrebbe essere una figura che aiuta Neo a uscire dal suo incubo. Che si tratti di una versione più adulta di Sati, la bambina di origini indiane che alla fine di Resurrections aveva liberato Neo? In questo caso sarebbe divenuta il nuovo Oracolo.

L’anziano

A un certo punto Neo si specchia e vede il proprio volto assumere le sembianze di un uomo anziano. Ci sono molte ipotesi a riguardo e molti sono convinti a questo punto che Keanu Reeves non stia interpretando Neo, bensì un costrutto di Matrix che imita le fattezze del Prescelto. Ci si chiede, dunque, se lui sia tornato veramente – risorto, come dice il titolo – o sia invece tornato in un’altra forma, forse più connaturata alla natura stessa della Matrice.

Un giovane Morpheus

Torniamo a vedere il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II: il fatto che indossi degli occhiali rotondi e sia lui stesso ad offrire a Neo una pillola rossa (“È ora di volare“) fa pensare che siamo di fronte a una versione più giovane di Morpheus, il personaggio illuminato interpretato in precedenza da Lawrence Fishburne. In momenti successivi lo vediamo combattere con Neo in un dojo fino a risvegliare i suoi poteri (esattamente come fatto dal vecchio Morpheus), partecipare a uno scontro assieme a Neo e Trinity impugnando due mitra, toccare uno specchio che si increspa con sua grande sorpresa (quest’ultima scena potrebbe essere una specie di sua origin story, quando per la prima volta che capisce che la realtà in cui vive non è quella che sembra) e infine fuggire in un corridoio travestito da Agente.

I capelli blu

Dopo aver rivisto (forse) Morpheus, veniamo introdotti a un nuovo personaggio, quello interpretato da Jessica Henwick: si tratta di una donna pronta all’azione, che sembra avere un ruolo fondamentale di guida, anche per via del fatto che ha tatuato sul corpo un Bianconiglio. Aiuta Neo a uscire da una porta luminosa che gli fa attraversare anche uno specchio (un nuovo modo di viaggiare attraverso Matrix?) eppure i suoi capelli sono blu, colore finora utilizzato per contraddistinguere gli antagonisti: che si tratti di una figura doppiogiochista come era stato Cipher?

Trinity è viva?

“L’unica cosa che conta per te è ancora qui“, dice il presunto giovane Morpheus a Neo nella scena del dojo accennata prima: è una frase essenziale perché fa chiaramente riferimento a Trinity. L’ipotesi è che Neo sia tornato appunto perché la sua amata è rimasta ancora intrappolata nella realtà simulata. Eppure vediamo una scena successiva in cui i volti dei due si sfiorano e sulla pelle della donna appaiono dei codici verdi tipici di Matrix: si tratta di una simulazione? Più tardi ancora, vediamo che in una scena di lotta Trinity urla fino a moltiplicare la propria figura in una serie di immagini: sembra essere un nuovo potere, una di quelle facoltà prima riservate solo al Prescelto. Insomma pare che il personaggio di Moss avrà un ruolo tanto enigmatico quanto essenziale in questa nuova avventura, tanto che poi vediamo una scena in cui lei e Neo si sfiorano le mani scatenando un’energia formidabile che spazza via tutti gli avversari.

Un portale

In rapida sequenza seguono scene d’azione molto concitate, che ci portano dalla città delle Macchine ancora brulicanti alle rovine del mondo reale, dal ritorno degli Agenti a una fuga in moto fra auto infuocate in pieno stile Matrix. Una scena però in particolare, che potrebbe sfuggire nella fretta, pare piuttosto indicativa: forze armate fanno irruzione in un teatro che sembra convertito a base operativa della resistenza (con tanto di console che ricordano quelle delle navi tipo la Nabucodonosor), dotata di uno specchio che trasporta poi su un treno. Ma prima ancora è interessante vedere che nelle pareti sullo sfondo di questa sala sono proiettate immagini dei vecchi film, con tanto di giovane Neo: oltre a essere un riferimento metafilmico è probabile che sia un processo di ricostruzione della memoria dello stesso Neo.

L’antagonista

In questo montaggio d’azione vediamo anche Neo inginocchiato a terra sotto una pioggia scrosciante mentre una figura misteriosa e sfuocata gli punta una pistola alla testa. È probabile che si tratti della stessa figura che vediamo chiaramente in chiusura di trailer, l’uomo vestito di nero interpretato da Jonathan Groff. “Dopo tanti anni tornare dove tutto è iniziato, tornare in Matrix“, dice quest’ultimo, incredulo, a Neo. È abbastanza palese – soprattutto dall’abito blu scuro, quasi nero – che si tratti dell’antagonista principale che il nostro eroe si troverà ad affrontare: non è chiaro, però, se si tratti di una nuova versione dell’agente Smith (visto che il suo interprete originale, Hugo Weaving, dice di non essere coinvolto in questo nuovo progetto), oppure dell’Architetto. La sua frase serve anche a un livello più ampio, rivolgendosi quasi agli spettatori che, dal 1° gennaio prossimo, avranno di nuovo la possibilità di tornare a Matrix.

