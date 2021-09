Sync: cloud storage sicuro con 5 dollari/mese

10 Settembre 2021 – 13:49

Sync offre l’abbonamento al piano Teams Standard con 1 TB di spazio e numerose funzionalità avanzate al costo di 5 dollari/mese per utente.

