Si aggiornano le mappe di Apple: autovelox, traffico e nuove funzioni

10 Settembre 2021 – 12:04

Apple Mappe ItaliaApple Mappe si rinnova finalmente anche in Italia, non solo su iPhone e iPad ma anche su Mac, Watch e in auto con CarPlay. Da oggi infatti procedendo con il classico aggiornamento di iOS si può disporre di funzionalità potenziate, nuovi servizi e soprattutto mappe più dettagliate. La distanza con i correnti Google Maps e Waze di certo si è ridotta.

La novità più eclatante balzerà subito agli occhi: la grafica mostra una cromia più definita in relazione alle aree verdi e urbane, senza contare l’effetto 3D che valorizza gli edifici in genere e ancora di più quelli di valore storico. L’aggiornamento oggi riguarda non solo l’Italia, ma anche San Marino e il Vaticano.

“Abbiamo ricostruito le mappe da zero, con una migliore navigazione, dettagli più ricchi, informazioni più accurate per i luoghi, e funzionalità notevoli che solo Apple può offrire, tra cui Guardati intorno, Indicazioni di Siri con linguaggio naturale e altro ancora“, ha commentato Eddy Cue, senior vice president of Services di Apple.

Mappe, non solo una migliore grafica

Apple ha introdotto anche in Italia ciò che aveva svelato a gennaio per gli Stati Uniti. Di fatto Mappe è stata totalmente ridisegnata e ora offre una visione più completa di strade (piste ciclabili e strisce pedonali), edifici, parchi, aeroporti e centri commerciali. Se ne avvantaggia anche la copertura stradale con l’inclusione dei dati pedonali. Per altro l’integrazione si conferma con Foto, Messaggi, Calendario, Meteo e altre applicazioni.

Apple Mappe ItaliaCosa cambia per la navigazione

Apple ha deciso di aggiornare anche la navigazione integrando le Indicazioni Siri con linguaggio naturale (Siri Natural Language Guidance). In pratica si ottengono suggerimenti simili a quelli che potrebbe darci un compagno di viaggio: per esempio come “Al prossimo semaforo, svolta a sinistra“. Molto utile poi la funzione Indicazioni per scegliere la corsia (Lane guidance) che consente di evitare le svolte sbagliate e confondere le direzioni suggerendo la corsia ideale per girare o prendere un’uscita.

Finalmente arriva anche la funzione controllo elettronico della velocità che indica non solo in anticipo la presenza degli autovelox ma anche i semafori rossi lungo un percorso; c’è anche la possibilità di vedere sulla mappa dove si trovano.

Apple Mappe ItaliaMappe mostra anche le aree più trafficate e quindi consentirà di evitarle. Utile poi la funzione Condivisione dell’orario di arrivo (Share ETA) che permette appunto di condividere un orario di arrivo previsto con familiari, amici e colleghi con un semplice tocco o chiedendo a Siri. Il destinatario può seguire il viaggio ed essere aggiornato in caso di ritardi significativi.

Guardati intorno e Guide

La nuova funzione Guardati intorno (Look Around) consente di scoprire gli ambienti consultando immagini interattive scattate a livello stradale. Si parla di fotografie 3D ad alta risoluzione e transizioni fluide. Sono disponibili non solo nelle mappe che riguardano i grandi centri come Roma o Milano, ma anche in quelle dei più piccoli.

Le Guide invece offrono elenchi e descrizioni di luoghi in tutto il mondo dove mangiare, fare shopping ed esplorare. Sono state realizzare da fonti affidabili come ad esempio Louis Vuitton City Guides, Culture Trip e Lonely Planet. La funzione Preferiti permette di avviare la navigazione verso i luoghi più frequentati dall’utente con un solo tocco. In pratica nella schermata di lancia basta cliccare l’icona della propria casa oppure lavoro, palestra, etc.

Flyover offre invece un modo per vedere alcune delle principali aree metropolitane con viste 3D foto-realistiche. “Gli utenti possono spostare il loro dispositivo attraverso lo spazio per vedere una città dall’alto, o esplorare la città e i suoi luoghi simbolo in alta risoluzione facendo zoom, allargando per una panoramica, inclinando e ruotando“, puntualizza Apple. Infine le mappe indoor per aeroporti e centri commerciali permettono di vedere il piano, la posizione dei bagni e persino quali negozi e ristoranti sono aperti.

Privacy potenziata

Apple ha assicurato di continuare a mantenere al sicuro le informazioni personali degli utenti e di continuare a sviluppare Mappe nel rispetto dei principi di privacy. Ad esempio non è prevista alcuna registrazione e non vi sono collegamenti con l’ID Apple. Anche il suggerimento dell’ora di partenza per arrivare in tempo a un appuntamento è frutto dell’elaborazione del proprio terminale personale. Inoltre i dati raccolti da Mappe durante l’utilizzo dell’app “come i termini di ricerca, il percorso di navigazione e le informazioni sul traffico” sono abbinati a identificatori casuali che si resettano costantemente per “garantire la migliore esperienza possibile e per migliorare Mappe“. Non meno importante il fatto che la posizione di ogni utente, sui server Apple, viene oscurata durante la ricerca di un luogo attraverso un processo chiamato “fuzzing“. L’azienda spiega che Mappe converte la posizione precisa in cui la ricerca ha avuto origine in una meno esatta dopo 24 ore e “non conserva uno storico di ciò che è stato cercato o di dove un utente sia stato“.

Le altre novità previste da iOS 15

L’avvento di iOS 15, previsto per l’autunno, porterà ulteriori novità in Apple Mappe e di conseguenza anche in Italia. Ad esempio i passeggeri dei trasporti pubblici potranno individuare le stazioni più vicine e contrassegnare le linee preferite. Inoltre si potrà far seguire all’applicazione il percorso selezionato sui mezzi di trasporto ed essere avvisati quando è quasi ora di scendere – persino su Watch.

Arriveranno anche le informazioni in tempo reale sui trasporti (anche le interruzioni di servizio) e gli orari dettagliati sia di partenza che di arrivo. Sarà possibile anche rilevare la posizione di un autobus o di un treno in viaggio e i collegamenti di sistema per aiutare a pianificare il viaggio.

Come avviene con altre app di navigazione si potrà anche condividere la posizione di un incidente, un pericolo o il controllo della velocità lungo un percorso semplicemente dicendo a Siri “c’è un incidente più avanti” o “c’è qualcosa sulla strada“.

