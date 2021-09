Quali sono le nuove regole per il green pass a scuola, in università e nelle Rsa

10 Settembre 2021 – 12:05

Il governo ha ampliato ancora l’uso del green pass nelle scuole, nelle università e nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa). Il Consiglio dei ministri ha approvato il 9 settembre un nuovo decreto che introduce l’obbligo vaccinale per chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno delle Rsa e l’obbligo di green pass per chiunque acceda alle strutture scolastiche e universitarie, fino al prossimo 31 dicembre.

Le regole per le Rsa

Dal prossimo 10 ottobre, non solo medici e infermieri, ma anche “tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture Rsa” dovranno aver completato la vaccinazione contro Covid-19. L’obbligo coinvolge quindi anche il personale addetto alle pulizie o ai servizi di mensa e altre figure lavorative necessarie alle strutture di assistenza.

I controlli dovranno essere svolti dai datori di lavoro del personale esterno e dai responsabili delle Rsa. In caso di violazione delle norme sanitarie verranno applicate le sanzioni già previste, quindi la sospensione del rapporto lavorativo e dello stipendio, fino all’avvenuta vaccinazione oppure “fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Le regole nelle scuole

In base alle nuove disposizioni del Consiglio dei ministri “chiunque acceda a tutte le strutture scolastiche, educative e formative” dovrà essere in possesso di un green pass in corso di validità. Quindi l’obbligo non coinvolgerà solo i docenti e il personale Ata (Assistenza tecnica e amministrativa) – per i quali è già in vigore in base al decreto dello scorso 6 agosto – ma anche i genitori che vanno a scuola per partecipare a riunioni o colloqui e i dipendenti di ditte esterne che offrono servizi di manutenzione, pulizia o mensa. Il decreto specifica che solo “i bambini, gli alunni, gli studenti e i frequentanti i sistemi regionali di formazione” non devono avere il green pass “ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formatici degli Istituti tecnici superiori”.

Il controllo della certificazione è affidato ai dirigenti scolastici, attraverso l’utilizzo della nuova piattaforma digitale che collega il Sistema informativo dell’istruzione con la Piattaforma nazionale digital green certificate. Mentre, nel caso dei dipendenti di aziende esterne, dovrà essere effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Rispetto alla piattaforma di controllo, il ministero dell’Istruzione ha precisato che sarà inserita nel sistema informativo del dicastero, già noto ai dirigenti, e specificato che “il controllo avverrà in pochi passaggi. Basterà entrare nel sistema e selezionare la propria scuola per poter visualizzare, nel totale rispetto della privacy, l’elenco dei pass attivi e non attivi. Ogni dirigente potrà visualizzare, una volta entrato in piattaforma, sia la propria scuola che quelle di cui dovesse essere reggente. Il tutto in un’unica schermata. Sarà possibile delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. Tutto il sistema è pensato per salvaguardare la privacy: non è possibile conoscere la motivazione di un eventuale green pass non attivo. È previsto uno specifico servizio di assistenza attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere quesiti e segnalazioni“.

https://www.youtube.com/watch?v=P3idnLgAPao

Le regole nelle università

Nelle istituzioni universitarie o di alta formazione e negli istituti di formazione artistica, musicale e coreutica, l’obbligo di green pass vale anche per gli studenti e le studentesse e, in base al nuovo decreto, anche per “chiunque accede alle strutture”. Saranno responsabili delle università a dover verificare il rispetto delle norme sanitarie previste, ma, come per le scuole, dovranno essere i datori di lavoro del personale esterno a verificare il possesso della certificazione dei propri dipendenti.

Le sanzioni nelle scuole e nelle università

I genitori e i lavoratori esterni sprovvisti di green pass richiano una multa da 400 a mille euro. Mentre per il personale docente e Ata, la sanzione scatta a partire dal quinto giorno senza certificazione, con la sospensione del rapporto lavorativo e dello stipendio.





