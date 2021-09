Le auto di Mad Max Fury Road sono in vendita all’asta

10 Settembre 2021 – 18:05

Credit: lloydsonlineSono stati messi all’asta 13 veicoli appartenenti al film cult del 2015 Mad Max: Fury Road. Le auto saranno disponibili in una serie di aste tenute da Lloyds il 25-26 settembre. Si tratta di mezzi completamente folli che hanno come caratteristica principale quella di avere una concezione steampunk postatomica, dove il vecchio si fonde con il moderno dando vita a una serie di auto infernali, progettate per morte e distruzione.

L’occasione per tutti gli amanti della pellicola è quindi davvero ghiotta. Immaginate di fare la spesa con la Gigahorse W16 di Immortan Joe o di andare a prendere vostro figlio con la War Rig di Furiosa. Le trovate tutte nella gallery in alto.

Qualora aveste il bisogno o il desiderio di vedere uno dei veicoli, che si trovano in Australia, prima di fare un’offerta, è possibile prendere un appuntamento attraverso la Lloyds. L’asta sarà trasmessa anche in livestream e al momento non è stato fissato alcun prezzo base.



