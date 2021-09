Con America Latina, i gemelli D’Innocenzo raddoppiano la confusione

10 Settembre 2021 – 15:05

America Latina, il film di Damiano e Fabio D’Innocenzo, romani, classe 1988, è il penultimo dei titoli presentati in concorso all’edizione 2021 del festival del cinema di Venezia e l’ultimo degli italiani.

Il loro film di debutto, La terra dell’abbastanza del 2018, era stato selezionato alla Berlinale nella sezione Panorama. Il festival dove, due anni dopo, con Favolacce, avevano vinto l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura.

Ed è stato proprio nei giorni in cui erano a Berlino per la seconda volta che hanno scritto di getto America Latina. “Cercavamo di distrarci dal pensiero di come sarebbe stato accolto Favolacce e così ci siamo messi a scrivere questa storia”, hanno raccontato.

Un film impossible da raccontare se non per suggestioni.

Elio Germano interpreta Massimo Sisti, un dentista, un uomo benestante che si è potuto permettere una villa con piscina isolata nella campagna, nella quale abita con la moglie (l’attrice Astrid Casali) e le due figlie, una adolescente, l’altra bambina.

Alcune serate, invece di tornare a casa, vede un amico, Simone, con il quale si lascia andare a qualche drink di troppo. A parte questo, sembra un uomo equilibrato, dedito alla famiglia, innamorato della moglie.

Tutto questo, però, va in frantumi il giorno in cui scende in cantina a cercare una lampadina di ricambio.

Già il titolo America Latina è fuorviante. Niente a che vedere con un continente, semmai con un’idea. “È il contrasto tra America come sinonimo di forza, luogo ideale, vincente e la palude in cui svolge questa storia”, spiegano. “Latina, inoltre, è una città che conosciamo bene. Soprattutto i dintorni, dove abitano i nostri genitori. Era chiaro che il territorio per questa vicenda dovesse essere quello umido, ignorato di quelle terre”.

Dovendo proprio trovare una definizione lo si potrebbe chiamare un thriller psicologico. “Ciò che amiamo del genere è l’obbligo al rigore e alla precisione più assoluta e, contemporaneamente, la seduzione di tradire le regole che il genere impone. Possiamo raccontare un thriller psicologico dal punto di vista di un innocuo dentista di mezza età?”, dicono.

Con Elio Germano i gemelli D’Innocenzo avevano già collaborato in Favolacce. E non sembra affatto impossibile che la collaborazione continui anche in futuro. “È un attore meraviglioso, abbiamo un rapporto umano molto stretto, che si basa sulla fiducia e sulla sicurezza di non essere mai giudicati”, spiegano.

Ma, ha ragionato Germano, “questo personaggio è del tutto diverso da quello che interpretavo in Favolacce, dove ero il classico uomo alfa. Massimo, invece, è un individuo sensibile, fragile. Che cerca di fare un viaggio per ritrovarsi, per andare verso la sincerità”.

Infatti, il film, dicono i D’Innocenzo potrebbe essere definito “un viaggio al termine di un uomo”.

America Latina è girato con grande cura e con scelte stilistiche che dovrebbero rimandare al senso profondo del film. Ma senza esagerare, scherzano i due registi, “perché il confine tra simbolico e retorico è uno starnuto”. Spiegando, inoltre, di aver tagliato moltissimo materiale in fase di montaggio (il film dura 90 minuti) per privilegiare la sintesi.

Fondamentale, inoltre, il luogo in cui si svolge quasi tutta la storia, ovvero la villa sghemba, che gli addetti allo scouting delle location avevano messo tra le case visionate e scartate. “E che, invece, a noi sembrava meravigliosa, nel suo essere sbagliata. Come un dente storto”.

Si esce dal cinema a dir poco confusi. Alla fine della proiezione ne abbiamo parlato in tre, scoprendo di avere ognuno una teoria diversa.

