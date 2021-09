Ci saranno quattro modelli di iPhone 13, con nuovi colori

10 Settembre 2021

(Foto: MacRumors)Si può dare ormai per certa la presentazione dei nuovi iPhone 13 il prossimo 14 settembre e sembra ormai sicuro che ce ne saranno quattro: direttamente dai documenti depositati di recente presso la Fcc (Federal Communications Commission), ovvero la commissione federale per le comunicazioni negli Stati Uniti, emerge la lista dei dispositivi in arrivo con il poker di modelli attesi al varco. Inoltre, dovrebbero debuttare nuove colorazioni, ma c’è anche una notizia meno entusiasmante: gli iPhone 12 vengono descritti come legacy, riferendosi al fatto che dovrebbero subito uscire di produzione.

Le informazioni sono state scovate all’interno della documentazione relativa a un nuovo caricatore di tipo MagSafe da 15 watt che dovrebbe essere ufficializzato assieme alla nuova generazione di smartphone. Nell’elenco di dispositivi compatibili appaiono quattro codici di iPhone inediti ovvero A2628, A2645, A2634 e A2640, che dovrebbero corrispondere quindi a iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Si dissolve, dunque, la possibilità che il modello Mini possa essere scartato visti i non così floridi dati di vendita di iPhone 12 Mini.

Dalla documentazione emerge anche un riferimento agli attuali iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro che vengono definiti come Legacy suggerendo come la linea produttiva dovrebbe fermarsi nel momento stesso del debutto della nuova generazione. Ciò non significa che sarà eliminato dai negozi, dato che si dovranno pur esaurire le scorte. In questo momento sull’Apple Store si possono ancora trovare iPhone 11 e iPhone Se di seconda generazione oltre al vecchio iPhone Xr: possibile che quest’ultimo possa essere eliminato mantenendo iPhone 12 come seconda opzione e con un prezzo leggermente più abbordabile.

Gli ultimi rumors sull’hardware raccontano di uno spazio di archiviazione fino a 512 gb su iPhone 13 Max, il chip A15 Bionic, display da 120 Hz sempre per i Max e supporto alla carica a 25 watt. Inoltre, ci saranno due nuove possibili colorazioni con il rosa al posto del verde per iPhone 13 e 13 Mini, che usciranno anche in nero, blu, porpora, rosso e bianco. E il bronzo al posto del blu per i Pro che usciranno anche in argento, oro e nero, che prende il posto del grigio grafite.

