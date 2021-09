Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular): ottimo sconto su Amazon (-13%)

10 September 2021 – 16:21

Torna in offerta Apple Watch Series 6, l’ultimo modello dello smartwatch per iPhone oggi si trova su Amazon scontato del 13%.

The post Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular): ottimo sconto su Amazon (-13%) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico