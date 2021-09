Revolut lancia Soggiorni: cashback sui viaggi

9 Settembre 2021 – 13:49

Prenotazione direttamente dall’interno dell’applicazione e rimborso immediato fino al 10% della spesa effettuata: Revolut lancia Soggiorni.

Fonte: Punto Informatico