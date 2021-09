Pixel 6 appare in un video ufficiale

9 Settembre 2021 – 18:44

(Foto: Google)Non sappiamo ancora se la coppia di nuovi smartphone top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriverà in Italia, ma grazie a un video teaser ufficiale pubblicato da Google possiamo conoscerne il design più da vicino. Inoltre, arrivano indizi molto interessanti sulla possibile data di uscita, che dovrebbe cadere a metà ottobre.

Lo scorso agosto Google aveva scelto Twitter per mostrare le prime immagini dei nuovi modelli, dando anche un’infarinatura della scheda tecnica. Poco più di un mese dopo arriva un video che permette di apprezzare meglio i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che romperanno in modo netto col passato in quanto a linee e estetica. Rispetto alle prime foto diffuse, con il video in cui lo smartphone è impugnato in un’ambientazione realistica si può avere un’idea più precisa degli ingombri e delle sporgenze. E sia con il Pixel 6 Pro in color bianco e oro sia nel Pixel 6 in arancione il gradino che ospita le fotocamere (Camera Bar) è infatti piuttosto evidente e visibile, spiazzando i puristi che amavano il minimalismo dei modelli precedenti.



Ancora più intrigante il piccolo giallo sulla data di uscita dei nuovi Pixel. Dando un’occhiata al post pubblicato da Google su Instagram (sotto), si possono leggere infatti due date ossia “Monday 13”, lunedì 13, e “Tuesday 19”, martedì 19. A cosa si riferiscono? Controllando il calendario si può scoprire come un lunedì 13 cadrà fra quattro giorni in settembre, mentre il martedì 19 sarà a ottobre. L’ipotesi più credibile è che Google abbia lasciato intendere che il prossimo lunedì avverrà la presentazione, mentre il 19 ottobre i dispositivi usciranno sui mercati. Una tesi avvalorata anche da indiscrezioni che danno il 30 settembre come data di inizio prenotazioni.

A livello hardware, i nuovi Pixel 6 avranno display oled da 6,4 pollici a 90 Hz e 6,7 pollici a 120 Hz, processore proprietario Tensor, fotocamere grandangolare e ultragrandangolare più quella zoom ottica 4x per il Pro e Android 12. Arriveranno in Italia o saremo esclusi come per Pixel 5? Le speranze non sono molte, ne sapremo di più a breve, probabilmente già lunedì.

The post Pixel 6 appare in un video ufficiale appeared first on Wired.

Fonte: Wired