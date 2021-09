Perseverance ha raccolto un secondo campione di roccia su Marte

9 Settembre 2021

Il campione di roccia da Marte raccolto da Perseverance (foto: Nasa)Solo poche ore dopo aver annunciato un nuovo tentativo di prelevare un secondo campione di roccia marziana, la Nasa ha confermato che Perseverance ha completato con successo l’operazione. Nella sua “pancia” adesso ci sono due campioni, che il rover custodirà fino alla futura spedizione di recupero nel 2031.

https://twitter.com/NASAPersevere/status/1435749424613920770

Primo tentativo fallito

Niente nelle operazioni di Perseverance è lasciato al caso: i tecnici impiegano talvolta anni per pianificare le operazioni in tutti i passaggi, dall’identificazione del sito alla calibrazione degli strumenti.

Tuttavia, il primissimo tentativo di Perseverance del 6 agosto non era andato a buon fine. Il rover aveva perforato la roccia ma poi il campione era andato disperso.

https://twitter.com/NASAPersevere/status/1423773624054341638

Una brutta sorpresa per la Nasa che nelle prove a Terra non aveva mai riscontrato un problema simile. In un articolo su Nature gli scienziati hanno ipotizzato che il fallimento fosse dovuto al fatto che il carotaggio avesse prodotto solo polvere e piccoli frammenti che il braccio robotico di Perseverance non è riuscito a trattenere.

Provaci ancora, Perseverance

I tecnici della Nasa non si sono dati certo per vinti e il primo settembre ci hanno riprovato, scegliendo una roccia diversa che hanno soprannominato Rochette. E, anche se ci è voluto qualche giorno per esserne sicuri, tutto è andato bene.

It’s official: I’ve now captured, sealed, and stored the first core sample ever drilled on another planet, in a quest to return samples to Earth. It’s the first in a one-of-a-kind Martian rock collection. #SamplingMars Read more: https://t.co/bs4Hd4Fzyw pic.twitter.com/2jwF7cOcMZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 6, 2021

Al secondo tentativo, dunque, le immagini hanno mostrato un campione intatto – delle dimensioni di un gessetto, un cilindretto di 6 centimetri con un diametro di 1,3 centimetri – all’interno del tubo di titanio ultrapulito. La speciale provetta è stata infine sigillata e custodirà la preziosa roccia finché non saremo in grado di portarla sulla Terra per analizzarla nel dettaglio.

“Catch ‘em all“

Confermando il recupero del primo campione, la Nasa ha anche comunicato che Perseverance ci avrebbe presto riprovato e stavolta avrebbe fatto tutto, dal carotaggio alla chiusura del campione nel suo tubetto, senza fermarsi. Per il primo campione, infatti, il rover si era “preso del tempo” per assicurarsi di avere davvero trattenuto il pezzo di roccia.

I’ve captured my first Mars sample and I’m ready to core a second sample from this same rock. This time, I will run through the entire process of coring and sealing the tube without pausing. #SamplingMars continues. My team to share the latest Friday: https://t.co/SYRNUYfi9h pic.twitter.com/7nQ3fz0T9p — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 7, 2021

Sono passate solo poche ore stavolta per confermare che sì, abbiamo anche il secondo campione. La Nasa, insomma, sta affinando la tecnica di raccolta, così da renderla la più efficiente e rapida possibile. D’altra parte Perseverance ha con sé 43 tubi per prelievi, che gli scienziati sperano che, una volta analizzati, forniranno informazioni preziose sulla geologia del pianeta e magari anche tracce di forme di vita nel passato di Marte.

Per saperne di più su queste e le prossime operazioni e sulla natura dei campioni di roccia raccolti, dovremo attendere la conferenza stampa in programma per il 10 settembre che verrà trasmessa sui canali della Nasa.



