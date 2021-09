Instagram down, il social fotografico dà ancora problemi di aggiornamento del feed

9 Settembre 2021 – 14:29

Le segnalazioni stanno affollando il social network Twitter, che come di consueto raccoglie le lamentele degli iscritti rimarsi temporaneamente orfani del social network fotografico. Per il momento però le cause dei malfunzionamenti non sono ancora chiare; quel che emerge dalle testimonianze è semplicemente l’impossibilità a utilizzare l’app e il sito web del portale, che però per il momento sembra circoscritta a un numero limitato di persone.Continua a leggere



Le segnalazioni stanno affollando il social network

Continua a leggere Le segnalazioni stanno affollando il social network Twitter , che come di consueto raccoglie le lamentele degli iscritti rimarsi temporaneamente orfani del social network fotografico. Per il momento però le cause dei malfunzionamenti non sono ancora chiare; quel che emerge dalle testimonianze è semplicemente l’impossibilità a utilizzare l’app e il sito web del portale, che però per il momento sembra circoscritta a un numero limitato di persone.

Fonte: Fanpage Tech