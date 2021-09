Dr. Death: la storia vera del chirurgo assassino fa più paura di un horror

9 Settembre 2021 – 18:04

“Tu ti faresti operare dal dottor Duntsch?”. È la domanda che il personaggio di Christian Slater, il dottor Kirby, rivolge a Amy Piel, la dirigente dell’ospedale presso il quale esercita il neurochirurgo soprannominato “Dr. Morte” per aver mutilato decine di pazienti. La clip in esclusiva proposta qui sopra è tratta da Dr. Death, la miniserie dal 12 settembre su Starzplay che ricostruisce il caso del medico americano accusato di negligenza professionale e condannato all’ergastolo nel 2017, reo di aver provocato danni irreversibili o mortali a più di trenta pazienti operati per interventi di routine alla spina dorsale. Il “Dr. Death” del titolo è Christopher Duntsch, il protagonista e al tempo stesso l’antagonista e il villain di questa storia vera, quella di un medico mediocre che ha operato indisturbato per un decennio, nonostante la maggior parte dei suoi interventi si rivelasse un fallimento, grazie all’omertà dei dirigenti di un sistema sanitario volto alla salvaguardia di se stesso prima che dell’incolumità dei pazienti.



Dr. Death non è solo un dramma criminale, un biopic e un procedurale, è una storia dell’orrore, di quelle che vi priveranno del sonno per giorni, specialmente se il vostro futuro è in mano ai chirurghi. La scelta del creatore Patrick MacManus (Marco Polo), di farne una serie di finzione per Peacock (ma il canale streaming dell’americana Nbc ha prodotto anche la docuserie Dr. Death: The Undoctored Story) piuttosto che una docufiction, offre a Joshua Jackson – iconico Pacey di Dawson’s Creek – l’opportunità per una prova attoriale memorabile. Jackson, il quale ha sostituito Jamie Dornan originariamente ingaggiato per vestire il camice di Duntsch, col suo fascino rassicurante e la sua seducente sicurezza di sé riesce a rendere plausibile la solida reputazione e la stima raccolti dal chirurgo negli anni. Il volto da fanciullo dell’attore, bello e accattivante ma dallo sguardo freddo e carico di odio, sono la chiave del successo di questa serie: senza di lui nessuno crederebbe alla resilienza di Duntsch, scampato alla giustizia così a lungo.

Duntsch era in grado di convincere il prossimo del proprio talento, tanto da persuadere anche se stesso di essere infallibile – come un Dio, a detta sua -, tanto da far vacillare anche lo spettatore che pur ha assistito agli scempi perpetrati sulle vittime. La storia Dr Death viene raccontata per mezzo un impianto narrativo che privilegia i salti temporali: la cronaca delle battaglie di Kirby e Henderson e la ricostruzione della vita di Duntsch dai tempi dell’università a quelli del processo si intrecciano con flashback e flashforward, seguendo la struttura di un procedurale nel quale il medico e il sistema che l’ha coperto vengono denunciati. Dopo un incipit di considerevole impatto sotto la regia di Maggie Kiley, la narrazione diventa lenta e un po’ dispersiva nella parte centrale (le puntate dirette da Jennifer Morrison, la Cameron di Dr House) ma si è ormai troppo coinvolti e desiderosi di assistere alla disfatta di Duntsch per abbandonare la visione.

Gli episodi finali firmati da Kim So-yong (la regista di origini sudcoreane di In Between Days) incalzano, descrivendo la parabola discendente del Dottor Morte mentre le prove della sua incompetenza si moltiplicano, testimoniate dagli sconvolgenti referti delle lesione sofferte dai pazienti. Dr. Death non fornisce mai la risposta al quesito più perturbante, ovvero se Duntsch è “solo” un megalomane che ha continuato a operare con conseguenze esiziali oppure un sociopatico che aveva trovato un modo per sfogare il proprio sadismo legalmente. A essere chiaro, invece, è il fatto che Dr. Death sia impressionante, in tanti modi: impressionante è l’arroganza di un uomo che manca di talento in qualsiasi disciplina si cimenti e tuttavia si autoconvince, persuadendo anche chi lo circonda, di essere un dio della medicina; impressionante è la connivenza dei membri dell’ordine medico, della commissione disciplinare, degli amministratori delle cliniche presso le quali Duntsch ha esercitato, uniti nell’insabbiare la negligenza professionale del chirurgo.

Impressionante è l’ostilità incontrata dall’impertinente chirurgo vascolare Kirby e dal coscienzioso ortopedico Henderson – i due medici interpretati da Christian Slater di Mr Robot e Alec Baldwin di 30 Rock, entrambi azzeccati nei rispettivi ruoli – che hanno lottato strenuamente per fermarlo, sopportando le critiche degli altri chirurghi e inorriditi dalla mancanza di solidarietà tra colleghi. Impressionante è, infine, il rumore delle ossa che si frantumano a ogni tentativo di Duntsch di rimuovere un disco tirandosi dietro le vertebre sane, dei muscoli maciullati mentre tenta di inserire una vite nel tessuto molle, dei fori aperti nella nuca fino a strappare le corde vocali o delle arterie recise fino a provocare la morte per dissanguamento. Dr. Death è un horror, tanto più spaventoso perché reale, come nei romanzi più terrificanti di Stephen King. Anche dopo la condanna, anche dopo che per una volta, la giustizia ha trionfato, quel suono echeggia nella mente, il rumore di un sistema scricchiolante che permetterà ancora che casi come questi si ripetano.

