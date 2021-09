Abbiamo provato gli occhiali di Facebook e RayBan che registrano video e riproducono musica

9 Settembre 2021 – 20:29

Abbiamo provato per qualche giorno i nuovi RayBan Stories, gli occhiali di Facebook in grado di registrare video, scattare foto e riprodurre musica. Sono il primo passo dell’azienda di Zuckerberg nella realtà aumentata, anche se di questo settore non presentano nessun elemento. Ecco come funzionano e cosa sono in grado di fare.

Fonte: Fanpage Tech