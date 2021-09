Abbiamo provato a capire che cosa interessa di più sui social ai cittadini di Torino in vista delle amministrative

9 Settembre 2021 – 9:04

Image by SplitShire from PixabayChe sia un retaggio dei tempi in cui fu capitale del Regno d’Italia? Sia come sia, sono quelle che parlano dell’identità di Torino le notizie che sui social network generano maggiori interazioni. Le ha misurate per Wired l’agenzia di servizi digitali DeRev, estrapolando i numeri relativi ai temi più seguiti su Facebook e Twitter.

Prosegue dunque la panoramica dedicata alle città che andranno alle elezioni all’inizio di ottobre. Dopo Roma, Milano e Napoli si arriva così nel capoluogo piemontese.

L’analisi

A raccogliere i dati in esclusiva per Wired per le cinque principali città italiane che andranno al voto il 3 e 4 ottobre, ossia Milano, Torino, Bologna e Napoli, oltre a Roma, è stata DeRev, azienda che si occupa di servizi e strategie digitali. Obiettivo di questa analisi è quello di provare a capire, da un’angolazione non convenzionale, quali siano i temi che stanno più a cuore agli elettori e quanto corrispondano agli argomenti dibattuti dai candidati sindaci.

Il team di analisti, guidato dal digital strategist Claudio Calveri, ha considerato i primi 300 articoli per numero di interazioni pubblicati tra il 1 aprile ed il 13 luglio dedicati a ciascuna delle città chiamate al voto. Ovviamente, prendendo in esame i dati di alcuni social network e di un periodo prestabilito (peraltro dominato, almeno all’inizio, dalla crisi pandemica), questa ricerca offre una visione parziale degli argomenti dibattuti.

Secondo il Digital 2021 report di We are social e Hootsuite, a gennaio 2021 erano 31 milioni gli italiani iscritti a Facebook e 2,8 quelli con un profilo Twitter. Ovvero, rispettivamente, la metà e un ventesimo dell’intera popolazione.

E non può essere definitiva, anche perché le campagne elettorali sono sempre pronte a colpi di scena. Tuttavia consente di guardare da un’altra prospettiva i temi che muovono di più una fetta di potenziali elettori (quelli che hanno profili su Facebook e Twitter) e su un canale che, spesso come in campagna elettorale, fa leva sul fattore emozionale.

Inoltre, gli analisti di DeRev hanno selezionato un bacino di notizie, inerenti il territorio, in modo che l’interesse specifico degli utenti potesse disegnare una comunità legata allo stesso, ricostruendone il senso del dibattito, e senza raccogliere dati personali. Non è stato possibile isolare le reazioni delle sole persone che risiedono nelle città considerate.

Questo per vari motivi: ragioni di privacy, perché le piattaforme consentono di non indicare questo dato, di non renderlo pubblico o di selezionarne uno che non necessariamente corrisponde a quello reale. Per ovviare a questo limite, si è scelto di concentrare l’analisi su articoli di notizie locali, che interessano e generano reazioni nelle singole comunità.

Identità, inclusione e lavoro

L’identità è il tema che ha generato il maggior numero di interazioni da parte degli utenti dei social network che si interessano di vicende torinesi. Si tratta di quelle notizie legate all’orgoglio di appartenenza territoriale. Così come a Napoli, anche a Torino questo argomento surclassa tutti gli altri censiti da DeRev.

Va detto che, rispetto alle altre città prese in esame finora, il capoluogo piemontese è quella che presenta la situazione di maggiore equilibrio. Nel senso che la distanza tra il tema che ha generato maggiori interazioni e gli altri è meno pronunciata che a Roma, Milano e Napoli. La situazione è rappresentata in questa infografica.

Al secondo posto si trova l’inclusione, ovvero quella categoria nella quale rientrano le notizie legate ai diritti civili e all’equilibrio sociale. Possibile che questo risultato sia legato alle polemiche legate alla creazione, nella scorsa primavera, di una sede del Partito Gay nel quartiere di San Donato.

Terzo gradino del podio per il lavoro, ovvero per gli articoli dedicati a imprese, lavoratori e rilancio economico del territorio. Circostanza che non stupisce, se si pensa che a fine luglio il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita in città, ha affermato che i dati torinesi su disoccupazione e povertà “sono paragonabili a quelli di una città del Sud”. È vero che l’analisi di DeRev si era chiusa due settimane prima di queste parole, ma il tema sollevato dall’ex presidente della Bce è ovviamente avvertito a Torino.

Lo sono invece molto meno le questioni legate al lifestyle, ovvero al carovita, al turismo e all’ambiente, che si posizionano nei punti più bassi delle interazioni generate da chi segue le vicende torinesi sui social network.

La campagna elettorale

Intanto nei giorni scorsi è andato in scena il primo dibattito tra Stefano Lo Russo (Pd), Valentina Sganga (Movimento 5 Stelle) e Paolo Damilano (centrodestra), i tre principali aspiranti alla poltrona di Palazzo di Città. Un dibattito che, stando ai resoconti di stampa, ha visto i candidati confrontarsi sul lavoro e la povertà, uno dei temi individuato anche dall’analisi di DeRev. In un confronto senza eccessive scintille polemiche, si è parlato anche di ambiente e sicurezza, due questioni che invece non sono emerse sui social network. Ma che evidentemente sono al centro delle proposte politiche dei tre candidati.

