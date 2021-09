WhatsApp, presto potrai scegliere a chi nascondere il tuo ultimo accesso

8 Settembre 2021 – 0:57

Nei prossimi aggiornamenti di WhatsApp dovrebbe comparire un’utile funzione che permette di personalizzare la scelta di contatti che possono visualizzare l’ultimo accesso. Finora, infatti, è possibile soltanto scegliere in modo drastico se mostrare a tutti, ai propri contatti oppure a nessuno l’ultimo orario in cui si è aperta l’applicazione. Un’opzione che aumenterebbe la privacy tagliando fuori eventuali stalker e garantirebbe il giusto riserbo a chi utilizza lo stesso numero per esempio per la sfera personale e quella lavorativa.

L’ultimo accesso su WhatsApp ha da sempre fatto discutere, quasi quanto la famigerata doppia spunta blu che informa se si è letto o meno il messaggio. Non è un caso che i tutorial su come disabilitare le funzioni siano tra i più letti e una buona percentuale di utenti li abbia già messi in pratica sin da subito. L’orario dell’ultimo accesso è molto più che lo spunto di facili battute su genitori troppo apprensivi e partner gelosi, perché spesso diventa un’ossessione per gli stalker che pedinano online le proprie vittime.

(Foto: Wabetainfo)In questo momento è possibile scegliere di non diffonderlo (e non vedere quello altrui, di conseguenza) da Impostazioni > Account > Privacy > Ultimo accesso > Nessuno oppure Tutti oppure I contatti salvati. Tuttavia, come anticipato da Wabetainfo, nelle versioni beta di WhatsApp per iOs è apparsa l’opzione personalizzabile “I miei contatti eccetto…” che apre una successiva schermata per scegliere dalla rubrica quei numeri che non potranno visualizzare l’ultimo accesso online. Così facendo, si continuerà a condividere e visualizzare l’orario personale e altrui a parte i numeri scelti. Oltre all’ultimo accesso, l’opzione riguarderebbe anche la foto profilo così come la pagina bio personale.

Non è chiaro se e quando questa funzione sarà inserita all’interno di un prossimo aggiornamento di WhatsApp, ma sarebbe piuttosto incomprensibile se ciò non avvenisse visto come la costellazione Facebook stia promettendo un controllo sempre più attento della privacy dei propri utenti.

