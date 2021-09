Real Folding Window per i pieghevoli del 2023

8 September 2021 – 16:36

Real Folding Window è il nome del materiale sviluppato da LG che permette di ottenere schermi pieghevoli più resistenti e durevoli nel tempo.

